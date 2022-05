Barbieri e la sua coalizione incontrano i cittadini in Piazzetta Mercanti

Nota stampa

Dopo l’apertura del point in Via Cavour 44 e la presentazione delle prime liste, è il momento di entrare nel vivo della campagna elettorale. La coalizione a sostegno del Sindaco Barbieri dà appuntamento per sabato

14 maggio alle 18 in Piazza Mercanti. L’evento sarà allietato dai Musicanti di San Crispino che dalle varie strade del centro si concentreranno in Piazza Mercanti. All’evento interverrà il candidato Sindaco Patrizia Barbieri.