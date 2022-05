Barbieri riunisce la coalizione davanti al Comune, venerdì la festa in piazza Mercanti

“Ci vediamo in piazza”. Con questa frase semplice, ma chiara ed inequivocabile si comunica ad un amico che l’incontro avverrà nel solito posto. Per questo vi invito nella nostra Piazza, nel cuore pulsante della nostra città per festeggiare assieme a me e alla coalizione l’inizio della campagna elettorale.

E’ l’appello lanciato dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri per una festa musicale con i “Musicanti di San Crispino” alla quale sono invitati i rappresentanti di tutte le liste che la sostengono alle elezioni del 12 giugno prossimo: Fratelli d’Italia, Lega, la lista civica del sindaco con Liberi e Forza Italia. L’appuntamento è per “venerdì 6 maggio alle 18 per una festa in musica, davanti al Comune”.