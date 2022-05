Baseball, domenica a Piacenza arriva l’Ares Milano

Per il sesto weekend del Campionato 2022 di Serie B il Piacenza baseball sarà impegnato sul diamante di casa per il doppio confronto contro l’Ares Milano.

Finora la squadra guidata da Faso si sta rivelando autentica mina vagante del girone A, occupando il terzo posto della classifica ed avendo ottenuto risultati importanti contro ogni avversaria fin qui affrontata. Come già preventivato in avvio di stagione, la crescita e maturazione dei propri giovanissimi giocatori in rosa sta dando i frutti sperati e le stagioni 2020 e 2021 sono state il paziente percorso di sviluppo del team che ora sta iniziando a togliersi soddisfazioni anche in termini di risultati. I biancorossi invece devono necessariamente cambiare marcia da subito se non vogliono essere costretti a giocare l’intero girone di ritorno con la pressione di dover vincere ogni incontro per ottenere la qualificazione ai playoff.

Certo, la classifica è molto compatta e con ogni probabilità lo sarà fino alla fine della regular season ed ogni confronto di tutte le giornate sarà una sorta di scontro diretto, ma l’alternanza di risultati fin qui ottenuti dal Piacenza deve indurre la squadra a migliorarsi in alcuni aspetti. Con l’infermeria sovraffollata lo sforzo maggiore è richiesto a chi finora ha giocato di più e che certo non si tirerà indietro proprio nel primo momento clou di questo 2022. Appuntamento dunque allo Stadio De Benedetti domenica alle ore 11 per il play ball di gara uno, con la seconda partita in programma un’ora dopo il termine del primo incontro.

Programma giornata:

Piacenza-Ares MI; Avigliana-Milano; Junior PR-Fossano; Codogno-Catalana Alghero

Classifica Girone A:

Avigliana 7v 1p; Milano 7v 3p; Ares MI 5v 4p; Catalana Alghero 5v 5p; Piacenza 4v 6p; Codogno 4v 6p; Junior PR 3v 5p; Fossano 2v 7p