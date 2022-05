Baseball, le giovanili biancorosse sfiorano l’en plein

C’è mancato davvero poco che l’ultimo turno di campionato sorridesse a tutte e tre le rappresentative giovanili del Piacenza Baseball.

Nell’anticipo casalingo di mercoledì l’Under 14 aveva battuto 9-8 lo Junior Parma, in seguito sabato pomeriggio al De Benedetti l’Under 15 ha proseguito la striscia positiva battendo in rimonta il Collecchio (risultato finale 12-10 con i biancorossi capaci di recuperare lo svantaggio di 6-2 al 2° inning). Domenica mattina purtroppo, al diamante F.lli Franchini di Parma, l’Under 12 perdeva di un soffio 15-14 contro l’Oltretorrente. Non poteva così completarsi l’en-plein, ma certamente non possono che essere giudicate positivamente le prestazioni delle promesse biancorosse che in questo frangente della stagione si stanno difendendo nel migliore dei modi contro le forti squadre parmensi presenti nei loro gironi.