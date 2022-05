Boato in via Negrotti, esplode un termosifone dopo la pulizia con l’acido

Boato in via Negrotti, i residenti scendono in strada e sul posto accorrono vigili del fuoco e polizia. Erano da poco passate le 21 del 16 maggio quando un’esplosione è stata udita dei residenti della zona residenziale ed è stato dato l’allarme: i vigili del fuoco intervenuti hanno notato appena fuori da un’abitazione un termosifone a pezzi.

Era stato riempito con dell’acido per effettuare una manovra di pulizia intensiva e le valvole erano state chiuse, quindi il termosifone era stato lasciato all’esterno dell’abitazione dove i raggi del sole lo hanno irradiato per tutto il pomeriggio. Si è innescata quindi una reazione chimica che ha portato l’acido ad espandersi e a far deflagrare il termosifone. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato. Gli agenti della polizia di Stato sono quindi intervenuti per gli accertamenti di rito.