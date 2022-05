Buona la prima per la Volley Academy alle finali nazionali: battuto Busnago

Parte nel migliori dei modi l’avventura alle finali nazionali femminili Under 16 per la Crai Vap Uyba che si impone, col risultato di 3-2, nella prima gara del girone eliminatorio contro Dolcos Volley Busnago al termine di una partita bella ed equilibrata.

Inizialmente le piacentine pagano l’emozione dell’esordio alle finali nazionali e commettono diverse ingenuità sia in battuta che in difesa e le avversarie ne approfittano per portarsi sull’1-0. Nei due set successivi, le ragazze di coach Mineo registrano sia il servizio che la ricezione e migliorano la fase offensiva; le ragazze di coach Bruini, al contrario, sbagliano parecchio soprattutto al servizio e così Iacona e compagne riescono a ribaltare il punteggio. Nel quarto set, Busnago torna in partita e, sfruttando il suo punto di forza, ovvero l’attacco, mette in crisi la difesa della VAP e ristabilisce la parità. Al tie-break il match è tiratissimo, ma sul punteggio di 13-13 le piacentine chiudono la gara murando due attacchi delle lombarde.

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (10), Iacona (24), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (4), Polenghi (1), Gionelli (L1), Carini (1), Gazzola (L2), Ruggeri (6), Zlatanov (1), Dodi (8). All. Mineo-Chiodaroli

DOLCOS: Palmitessa, Barzago, Ribaldi M. (4), Amoruso (20), Mapelli, Cogliati (8), Federici (1), Pasotto (L1), Napolitano (8), Gasparetti (1), Griffi (2), Foramiglio, Ribaldi G. (18), Brambilla (L2). All. Bruini-Frigerio