Perde il controllo della bici elettrica e cade, donna in gravi condizioni

Ha perso il controllo della bicicletta elettrica nel tratto in leggera discesa di via Borghetto a Piacenza, in corrispondenza dell’intersezione con via San Tomaso: sono gravi le condizioni di una donna di 57 anni caduta dalla sua due ruote nella serata del 9 maggio.

La donna ha fatto tutto da sola, rovinando sull’asfalto e procurandosi alcuni traumi anche al capo. Sul posto i soccorritori del 118 con l’auto medica e l’ambulanza della Croce Rossa. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

I rilievi sono della polizia locale.