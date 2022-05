Cadeo, auto esce di strada e sfonda la vetrina di un negozio

Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì 27 maggio a Cadeo: auto sbanda e sfonda la vetrina di un negozio. E’ accaduto alle 3 lungo la via Emilia all’angolo con via San Pietro. A bordo dell’auto solo una persona, una ragazza, uscita da sola dall’auto. La ferita è una 27enne che ha riportato varie contusioni e trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco di Fiorenzuola D’Arda che hanno messo in sicurezza l’auto e controllato stabilità edificio, che ha subito danno strutturali ma senza perico di crollo.