Calcio a 5, lo Special Dream Team si impone nel campionato Csi

Lo Special Dream Team Piacenza si aggiudica le fasi finali del campionato di Calcio a 5 Csi dell’area “Cremona-Brescia Mantova-Piacenza”, andati in scena nella struttura dell’ Asd Astra di Pozzaglio Cremonese.

I piacentini hanno battuto in semifinale gli Sfacelo di Montichiari, imponendosi con un netto 8-1. Nella seconda semifinale, il Team Pasol di Brescia ha battuto il Fuorigioco di Mantova per 5-2.

E’ quindi scattata l’ora della finale, con in campo Special Dream Team Pc e TeamPasol Bs: è stata una partita avvincente con continui cambi di fronte, ma già nella prima frazione la squadra di Tironi-Tramelli va in vantaggio con Tulbu che sfrutta un errore della retroguardia bresciana. Subito dopo si fa vedere Huang che con un tiro da fuori crea un po’ di apprensione a Rossi. Sale poi in cattedra Botnarash che trafigge l’incolpevole Berardelli e sancisce il risultato finale sul 2-0 a favore dello Special Dream Team che alza la coppa della vittoria del campionato 2022.

“Bravi i ragazzi per l’impegno di tutto l’anno – il commento della società -: un ringraziamento particolare anche al Piacenza Calcio per avere messo a disposizione la struttura per gli allenamenti. Grazie al Csi di Cremona per l’organizzazione e agli arbitri del Csi di Piacenza per la collaborazione e alla Coop Activa di Piacenza per aver messo a disposizione la struttura di Pontenure per le partite in casa”.

Finali

ASD SPECIAL DREAM TEAM PIACENZA

ROSSI BONATO DE CUBELLIS DONELLI DAVERI BONAZZOLI DE PETRIS TULBU BOTNARASH GAZZOLA KUKY

ALL TIRONI-TRAMELLI

TEAM PA SOL BERLINGO BS

BERARDELLI CASADIO DANESI HUANG MARINO MERLINI PONZONI

ALL PROVENZANO– BRAGA