“Cambio location nuovo ospedale? I soldi della Regione ci sono, la sede sarà decisa dal Comune”

“Cambio sede del nuovo ospedale? La scelta spetta al Comune e a questa noi ci atteniamo. La Regione si occupa, insieme all’Ausl, di avanzare nelle fasi progettuali, e sul fronte delle risorse abbiamo già ottenuto le risorse necessarie per la sua localizzazione”. Lo ha ribadito l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, a Piacenza per prendere parte a una giornata densa di appuntamenti, dalla premiazione dei volontari della Croce Rossa al Defibrillation Day. Non poteva quindi mancare l’occasione di fare visita al point elettorale della candidata sindaco del centrosinistra, la consigliera regionale Pd Katia Tarasconi.

Imprescindibili, per i giornalisti, porre almeno una domanda sulla collocazione del nuovo ospedale, tema caldo di questa campagna elettorale, con l’amministrazione uscente guidata dalla ri – candidata Patrizia Barbieri, che mette in guardia rispetto al rischio di perdere l’investimento, e la candidata Tarasconi (ma non è l’unica) invece decisa a cambiare sede, una volta eletta.

L’assessore Donini ricorda quindi l’impegno economico della Regione, così come la necessità di “correre su tutti i fronti, non solo per reimpostare la sanità post covid, ma anche per mettere a terra i fondi del Pnrr e avanzare rispetto ai tre grandi progetti legati agli ospedali di Piacenza, Cesena e Carpi. Dopo due anni e mezzo vissuti in apnea, tra emergenza sanitaria e campagna di vaccinazione di massa, l’auspicio è di veder presto concretizzati questi finanziamenti”.

Altro tema, che riguarda non solo la Regione Emilia Romagna, è la carenza di medici nei Pronto Soccorso. “E’ un problema generale – ammette Donini -, come Regione però abbiamo abbiamo messo in campo un pacchetto di interventi, concordati con i professionisti del settore, per fronteggiare questa emergenza: utilizzare tutti gli strumenti legislativi per assumere personale, come gli specializzandi del secondo anno, prevedere progressioni di carriera nel reparto, questo perché non sempre ci sono le stesse opportunità di carriera, concordare un piano di investimenti anche tecnologie per far lavorare meglio questi professionisti, infine prevedere l’opportunità di inserire – sia nei pronto soccorso che nelle case di comunità – dei medici scelti con con bandi speciali, per alleggerire i flussi per quanto riguarda i pazienti con codici di bassa criticità”.