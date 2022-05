Camion incastrato in curva, traffico bloccato

Disavventura nel pomeriggio del 18 maggio per un autotrasportatore che transitava lungo strada Rio Chiappone, tra via Einaudi e strada Gragnana a Piacenza. Nel percorrere una curva a gomito, il rimorchio del tir è finito fuori dalla sede stradale impedendo al mezzo pesante di proseguire (nella foto). Disagi alla circolazione, con la strada rimasta bloccata in attesa delle operazioni per “liberare” il mezzo. Sul posto la polizia locale.