Castelnovo, un castello tra i vigneti: visite guidate alla domenica e festivi

Il Castello di Castelnovo Val Tidone (PC) apre ai visitatori tutte le domeniche e festivi, da Pasquetta al 12 Giugno e dal 7 Agosto al 16 Ottobre.

Anche se non è nota una data certa di fondazione, il castello è citato per la prima volta nel XII secolo, durante le lotte di Piacenza contro il Barbarossa; l’edificio odierno però, con pianta trapezoidale, torri angolari e ponte levatoio, risale al 1300 con elementi cinquecenteschi e settecenteschi. Della trasformazione in residenza nobiliare in epoca barocca rimane l’elegante scalone a doppia rampa che collega il cortile al piano nobile o “del loggiato”. Il castello è circondata da un bel parco romantico, perfetta cornice per un castello da fiaba. È visitabile tramite visite guidate della durata di un’ora con un percorso che riguarda il piano terreno, con il salone rosa, la sala da pranzo, la sala del camino, la cappella privata, e il piano nobile con l’appartamento di Maria Luigia.

Foto 2 di 2



Il 12 Giugno, inoltre, Castelnovo sarà protagonista della seconda tappa di “Borgonovo Segreto”, visite-evento pensate in collaborazione con l’amministrazione comunale per portare alla luce i tesori artistici ed enogastronomici del borgonovese. Sarà possibile abbinare la visita al Castello a una degustazione sulla terrazza a vista vigneti della cantina Tenuta Pernice.

Orari e prezzi

Visita guidata ore 15:00 e ore 16:00

Biglietto intero: 10 eur

Ragazzi dai 6 ai 13 anni: 8 eur

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni, accompagnati da 1 adulto.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita online su www.atlanteguide.com/castello-castelnovo o in loco presso la biglietteria del castello il giorno della visita.

Per info:

Atlante guide

Tel. 334.155306

Email eventi@atlanteguide.it

Web https://www.atlanteguide.com/castello-castelnovo/