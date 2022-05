Cavanna nella squadra di Barbieri “Sarà nostro assessore alla sanità”

Il sindaco Patrizia Barbieri cala l’asso in vista delle elezioni di Piacenza: dopo aver annunciato nei giorni scorsi la decisione di istituire l’assessorato alla sanità (decisione che non ha mancato di attirare critiche), ora viene svelato anche a chi verrà affidata questa importante delega. “Luigi Cavanna per me è sempre stato l’ideale – ha detto Barbieri in conferenza stampa, accanto al Direttore di Dipartimento Oncologia-Ematologia -: voi lo sapere bene, io in questi 5 anni non ho mai fatto scelte dettate da schieramenti o correnti politiche. Ho sempre guardato al merito e alle competenze. Non osavo però rivolgermi direttamente a lui. A farmi decidere sono state le sue parole sul nuovo ospedale, un progetto che non è solo una questione di muri ma il tassello importante di una sanità. Luigi ha riflettuto e oggi mi ha dato una risposta positiva. Come medico ha dato tanto a Piacenza, i suoi meriti sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, lo abbiamo visto anche in prima linea contro il covid, e ora è vicino al pensionamento. E’ un grande medico che potrà essere un grande assessore”.

“Devo ringraziare il sindaco Barbieri per la fiducia che mi ha accordato – dice Luigi Cavanna -, una richiesta del genere non me l’aveva mai fatta nessuno. Io, come altri colleghi, sono sempre stato critico nei confronti della politica, perché ho visto come altre città della nostra Regione abbiano ricevuto più di noi. Parma e Modena sono aziende ospedaliere universitarie, Reggio Emilia ospita un centro di ricerca. Piacenza ha grande potenzialità in ambito universitario, abbiamo fatto tanto in questo settore. Alla mia città ho dato tutto e ho ricevuto tutto, in ambito professionale. Nei prossimi mesi terminerò il mio rapporto di lavoro con l’Ausl, e sono onorato di potermi mettere a disposizione in un ruolo nuovo, molto sfidante. Ci aspettano anni difficili, anche sotto l’aspetto sociale: l’assessorato alla sanità avrà il ruolo di fungere da coordinamento, rispetto alla Regione, alla conferenza socio sanitaria, e agli ordini professionali. Perché vogliamo tutti una Piacenza più bella e più verde, ma se manca la salute tutto ti crolla addosso, io l’ho visto bene. Ed investire in sanità significa investire in economia e cultura. Pertanto, se la sindaca Barbieri vincerà, io ce la metterò tutta per ricambiare questo gesto di fiducia profonda”.