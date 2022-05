Centri estivi, la mozione di Uniti per Podenzano “30mila euro per supportare le famiglie”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare “Uniti per Podenzano” relativo ad una mozione per stanziare fondi in aiuto alle famiglie per l’iscrizione dei figli ai centri estivi.

Il centro estivo è un luogo di vacanza in cui, attraverso attività ludico-educative, i bambini rafforzano le amicizie e ne creano di nuove. L’estate è il periodo per eccellenza del riposo, del defaticamento e dello svago. Anche bambini e ragazzi di Podenzano in estate prendono una pausa da tutti gli impegni scolastici ed extra-scolastici e si godono un po’ di tempo finalmente libero.

Quest’anno bisogna tenere conto che la crisi geopolitica internazionale provocata dal conflitto in atto tra Russia ed Ucraina sta avendo pesanti ripercussioni sulla situazione economica nazionale e, inevitabilmente, locale, già in crisi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, circostanze che stanno provocando crescenti difficoltà economiche, anche di liquidità, tra le famiglie ma soprattutto per i gestori dei centri che devono applicare rincari penalizzanti delle quote di partecipazione.

Le famiglie di Podenzano hanno espresso un forte interessamento ai Centri Estivi programmati per l’estate e c’è la concreta esigenza di calmierare le rette per agevolare le famiglie.

I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Podenzano”, Raffaella Boselli, Elena Murelli, Katia Sala e Riccardo Sparzagni propongono con una mozione al prossimo Consiglio Comunale programmato per lunedì 30 maggio di stanziare nella prossima variazione di bilancio 2022-2023 la somma di € 30.000,00 finalizzata al sostegno delle famiglie residenti i cui figli, di età compresa tra i 3 e i 13 anni, frequenteranno i centri estivi, con l’erogazione di un bonus comunale per l’abbattimento del costo del servizio.

Questo fondo è a disposizione dei gestori sulla scorta del numero dei posti disponibili, delle iscrizioni e delle settimane effettivamente frequentate.

Considerato che il 29 aprile 2022 il Consiglio Comunale del Comune di Podenzano ha deliberato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 dal quale emergono risorse Vincolate derivanti da Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (Art. 106 D.L .34 del 2020) per il 2021 per € 52.269,61 e altri ristori dello stesso fondo per € 226.764,23

La proposta nasce proprio dall’esperienza dell’amministrazione comunale nell’estate 2020, scelta corretta aggiungono i consiglieri – perché ha dato supporto direttamente ai gestori e ha calmierato le rette delle famiglie, cosa invece che non è avvenuta nell’estate 2021 supportando direttamente le famiglie senza abbattimento dei costi di gestione.

Lo dimostra il fatto che in data 17.03.2021 la Giunta Comunale ha deliberato la restituzione di € 7.036.98 “Contributi Statali Centri estivi emergenza Covid-19” a causa delle modalità di erogazione alle famiglie che hanno reso la fruizione eccessivamente vincolante e farraginosa.

Riteniamo quindi necessario e urgente in vista del termine della scuola riproporre l’adozione della stessa metodologia adottata nel 2020.