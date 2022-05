Scritte simili – con le parole “Cgil Nazi” e la W cerchiata, simbolo no vax e no pass – erano già comparse a marzo a Pontenure. Stavolta ad essere presa di mira è la sede della Cgil di Monticelli, imbrattata, proprio nella notte prima della Festa dei Lavoratori, con bombolette spray di colore rosso.

A segnalare l’accaduto, in occasione delle iniziative in piazza per il Primo Maggio, è stato il segretario generale della Cgil di Piacenza, Gianluca Zilocchi.

Foto 2 di 2



“Non è la prima volta che prendono di mira le nostre sedi, ma non ci facciamo intimidire – ha detto -. Queste idee non passeranno, siamo stati oggetto nei mesi scorsi di attenzioni ben peggiori”.

IL COMMENTO DI PATRIZIA BARBIERI – Il Sindaco e Presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, esprime “anche a nome delle Istituzioni, la più ferma condanna per l’incivile gesto di cui è stata vittima la Cgil, a cui è stata imbrattata la sede di Monticelli”. “Al segretario Zilocchi e al sindacato tutto – aggiunge – esprimo la solidarietà a fronte di un atto intollerabile, in un giorno che dedichiamo alla dignità e al valore del lavoro, e quest’anno in particolare all’impegno per la pace, come giustamente si è scelto di sottolineare nello slogan delle celebrazioni di oggi”.