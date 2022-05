Cibo, musica, libri: a Sarmato torna la “Festa del Salame”

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio è in programma a Sarmato la 54esima edizione della “Festa del Salame”.

All’interno della rassegna in programma tanti appuntamenti, tra piatti della tradizione, musica e cultura. Da cerchiare in rosso quello organizzato venerdì 27 maggio (ore 18:30) con la presentazione del libro – edito da Officine Gutenberg – Piaśintein da 0 (ACQUISTALO QUI). Il volume, che raccoglie un programma efficace di apprendimento della lingua piacentina, finalizzato a sviluppare e mettere a fuoco le competenze linguistiche da un livello A0 fino ad un livello A2 secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), sarà presentato dagli autori Fabio Doriali e Filippo Columella.

Da non perdere, poi, domenica 29 maggio (dalle 10 alle 13:00), il mercato dei produttori “Un Po di Emilia”.