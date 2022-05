Ciclismo, Mirko Bozzola (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi) convocato in azzurro

Seconda convocazione stagionale in azzurro per Mirko Bozzola. Lo Junior novarese dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, infatti, è stato selezionato dal ct Edoardo Salvoldi per partecipare alla 50esima Corsa della Pace, tradizionale corsa a tappe internazionale valida come prova della Nation’s Cup Juniores in programma dal 5 all’8 maggio in Repubblica Ceca.

Oltre a Bozzola (nel 2022 vincitore alla Novara-Suno e al “Liberazione” a Roma), difenderanno i colori azzurri Nicolò Arrighetti (Massì Supermercati), Dario Igor Belletta (Pool Cantù), Tommaso Bessega (Bustese Olonia), Alessio Delle Vedove (Borgo Molino Vigna Fiorita) e Federico Savino (Speedy Bike Work Service).