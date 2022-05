Giovane ciclista investita in via Primo Maggio, grave a Parma

Sono gravi le condizioni di una ciclista investita in via Primo Maggio poco prima delle 14 di martedì 24 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, una ragazza di 19 anni mentre era in sella alla bicicletta è stata urtata da una Fiat Panda. A seguito dell’impatto la ciclista ha riportato una commozione cerebrale.

Subito sono scattati i soccorsi giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza; nel corso del pomeriggio è stato disposto il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, la strada è stata completamente chiusa al traffico per quasi un’ora.