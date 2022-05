Colto da malore in bicicletta, salvato grazie al defibrillatore e ai volontari

Un’altra vita salvata grazie al defibrillatore. Massimo, 58 anni, domenica mattina stava pedalando in bicicletta insieme agli amici quando ha avuto un arresto cardiaco. Subito dopo aver allertato il 118, le persone che erano con lui hanno immediatamente iniziato il massaggio cardiaco. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda di Fiorenzuola, che stava passando da quelle parti: i volontari Clarissa Orioli e Elio Rossetti hanno applicato subito il defibrillatore. È bastata una sola scarica e Massimo si è svegliato prima ancora di salire in ambulanza. In contemporanea alla chiamata del Codice Blu grazie all’app “App DAE RespondER” sono arrivati anche Carabinieri e Polizia.

E’ il racconto dell’episodio sulla pagina Facebook dell’azienda sanitaria di Piacenza. Massimo ora è ricoverato in Unità coronarica e sta bene, come si vede dalla foto che lo ritrae tra medici e infermieri della Cardiologia.

“In caso di arresto cardiaco improvviso, la tempestività – evidenzia il direttore del reparto Daniela Aschieri – è tutto. Come diciamo sempre la presenza di un DAE salva la vita. Ringrazio i volontari di Pubblica Assistenza val d’Arda per il loro tempestivo intervento. Qualcuno dirà che è la sorte, ma io credo che il destino vada sempre favorito. Le Pubbliche Assistenza hanno sempre creduto in Progetto Vita e per prime in Europa si sono dotate di un DAE , ben 24 anni fa. Oggi possiamo essere felici di questo nuovo salvato. Quando vado a congressi nazionali e internazionali, sento spesso parlare di danni neurologici post arresto cardiaco. Questo a Piacenza accade poco, grazie alla presenza di tanti defibrillatori nella città e provincia”.