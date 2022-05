Come realizzare un podcast? Incontro in seminario vescovile col giornalista Fabio Bolzetta

Come sta cambiando la presenza nel mondo del web per numerose realtà ecclesiali presenti nella Rete? La pandemia e ora la guerra in Ucraina hanno modificato molti meccanismi facendo emergere il bisogno non solo di essere sul web, ma di esserci in modo qualificato. Ne parlerà a Piacenza nella mattinata del 21 maggio dalle ore 9.30, nell’ambito dei “Sabati della comunicazione”, il giornalista Fabio Bolzetta, presidente di WeCa, Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani, laureato in Scienze della comunicazione, docente a contratto del Laboratorio di giornalismo televisivo all’Università LUMSA di Roma.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi e rivolta agli operatori pastorali e ai giovani, in particolare a chi si occupa di comunicazione nelle parrocchie, nelle Comunità pastorali e aggregazioni ecclesiali, si svolge al Seminario vescovile di Piacenza (via Scalabrini, 65/67). Bolzetta parlerà in particolare anche dei podcast, ambito nel quale in Italia si registra una vera impennata di produzione e di fruizione. Il tema è “Pensare un podcast. Come tenere insieme ascolto, educazione e informazione”.