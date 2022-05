Comunali Carpaneto, Arfani e De Micheli “Sì a confronto pubblico”

“Un confronto pubblico tra i candidati sindaco per offrire ai cittadini idee concrete sul futuro di Carpaneto”. L’invito, in vista delle imminenti elezioni amministrative, arriva dal sindaco uscente Andrea Arfani; e la proposta trova subito la disponibilità della candidata Patrizia De Micheli.

“La campagna elettorale – afferma Arfani – ci vede tutti impegnati in incontri informativi con i cittadini, in sopralluoghi nelle frazioni comunali e in tante iniziative appositamente organizzate per far conoscere alla popolazione i punti salienti dei nostri rispettivi programmi elettorali. Una campagna, però, incanalata su un senso unico di marcia, basata su un lavoro a compartimenti stagni, senza riscontri oggettivi e senza contraddittori. Una campagna che sta ne gando ai cittadini di Carpaneto quel pluralismo d’informazione che è alla base di qualsiasi società veramente libera e democratica. Per questo ritengo necessario, utile e indispensabile un confronto pubblico fra i tre candidati Sindaco, non solo per offrire a tutti i nostri concittadini – e non solo agli elettori – una concreta occasione per valutare e giudicare obiettivamente le idee e i progetti che caratterizzano i tre distinti programmi elettorali, ma anche per cercare di capire in anticipo quale potrà essere il futuro della nostra comunità e del nostro territorio”.

“Un confronto – propone Arfani – che per trasparenza e imparzialità dovrà essere condotto da un moderatore terzo e che dovrà essere organizzato prima dell’inizio degli incontri delle liste con la cittadinanza che, da martedì prossimo, si svolgeranno in Sala Bot. Sono consapevole che il tempo a disposizione non è tanto, ma credo che un così importante strumento di demo crazia partecipata richieda, da parte di tutti i candidati sindaco, uno sforzo collettivo. Sono fin d’ora disponibile per partecipare a questo confronto pubblico che sarà ovviamente all’insegna della democrazia, della trasparenza, della correttezza politica e di quel rispetto reciproco che mai finora è mancato in questa campagna elettorale”.

“Rivolgo l’invito ai miei colleghi candidati e sono certo che – per la correttezza, per l’etica politica e per il senso di democrazia che li contraddistinguono – si attiveranno al più presto insieme a me per offrire alla nostra comunità questo fondamentale momento di confronto. I sei candidati Sindaco di Piacenza si sono finora confrontati in tante sedi istituzionali diverse e sulle più svariate tematiche riguardanti il futuro del loro territorio; credo che anche Carpaneto – uno dei maggiori e più popolosi comuni della nostra provincia – meriti, per il bene dei cittadini, almeno un confronto pubblico. Chi, eventualmente, si rifiuterà di parteciparvi o ne ostacolerà l’organizzazione – conclude – se ne assumerà la responsabilità, politica e morale, nei confronti della nostra comunità”.

Un invito accolto, a stretto giro di posta, dalla candidata Patrizia De Micheli: “Condivido pienamente – afferma – l’idea di offrire ai nostri concittadini di Carpaneto un confronto pubblico fra i tre candidati sindaco. Credo sia importante che gli elettori abbiano l’opportunità di conoscere i programmi, le proposte e le modalità di governo che ciascuno di noi propone loro. Il 12 giugno si decide chi guiderà il paese nei prossimi cinque anni, facciamo in modo che la scelta sia quanto più consapevole possibile. Accolgo pertanto l’invito del candidato Andrea Arfani e sono a disposizione per stabilire insieme le regole e gli altri dettagli del confronto”.