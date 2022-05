Comunali, conto alla rovescia per le candidature: liste entro il 14 maggio

La Prefettura di Piacenza informa che su “Eligendo” è stato pubblicato l’aggiornamento delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nelle regioni a statuto ordinario, nel quale, tra l’altro, si richiamano le modificazioni di recente apportate all’articolo 51 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di non immediata ricandidabilità a sindaco, il quale prevede “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato”, sia le disposizioni transitorie in tema di validità delle elezioni nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41.

L’aggiornamento, inoltre, riporta la nuova disposizione transitoria per il 2022 (articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 41/22) con cui è stato ridotto a un terzo il numero minimo delle sottoscrizioni per le dichiarazioni di presentazione delle liste (mentre il numero massimo è rimasto invariato), modificando anche la tabella 4 a pagina 40 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature precedentemente distribuite, riportandovi ovviamente i nuovi numeri minimi di sottoscrittori per le varie fasce demografiche di comuni.

La presentazione delle candidature comunali inizierà alle ore 8 di venerdì 13 maggio e si concluderà alle ore 12 di sabato 14 maggio. I Comuni al voto nella prossima tornata elettorale, oltre a Piacenza, sono Bettola, Carpaneto Piacentino, Monticelli d’Ongina e Villanova sull’Arda). L’aggiornamento in parola è altresì disponibile sul sito Internet del Ministero dell’Interno e della Prefettura a questo link.