Comunali del 12 giugno, ecco come sarà la scheda elettorale

La Prefettura di Piacenza ha pubblicato i fac simile delle schede elettorali delle elezioni comunali del 12 giugno prossimo. Sono online quelle di Piacenza, Betttola Carpaneto, Monticelli d’Ongina e Villanova D’Arda. Le schede si trovano tutte in questa pagina.

L’ordine di collocazione di candidati a sindaci e rispettive liste è quello sorteggiato nei singoli comuni e già noto da diversi giorni. A Piacenza la scheda (di colore blu) vede primo in alto a sinistra Stefano Cugini, subito sotto Corrado Sforza Fogliani, poi Katia Tarasconi, sulla seconda colonna è posizionata il sindaco uscente Patrizia Barbieri, e sotto di lei rispettivamente Maurizio Botti e Samanta Favari. La disposizione di Piacenza è stata stabilita dal sorteggio che si è svolto nel pomeriggio di sabato 14 maggio all’ufficio elezioni del Comune di Piacenza.

Sempre sulla scheda di Piacenza, accanto al nome già scritto per ciascun candidato a sindaco, troveremo i simboli delle liste che lo sostengono: sono in tutto 17 e anche questa disposizione è stata oggetto di sorteggio. Cugini avrà le sue 4 liste secondo la seguente disposizione: Movimento 5 Stelle, Alternativa per Piacenza, Europa verde, @Sinistra. Accanto a Sforza Fogliani ci sarà l’unico simbolo dei Liberali Piacentini – Terzo Polo. A lato di Katia Tarasconi le sei liste compariranno così: Piacenza coraggiosa, Katia Tarasconi lista civica, Piacenza Oltre, Partito Democratico, Azione e Pensionati Piacentini. Le 4 liste che appoggiano Patrizia Barbieri saranno così distribuite: Lista civica Barbieri sindaco – Trespidi con Liberi, Lega, Forza Italia – Unione di Centro e Fratelli d’Italia. Infine Maurizio Botti avrà il simbolo della sua lista Piacenza Rinasce e Samanta Favari quello del Movimento 3V.