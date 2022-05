Concerto di primavera del Coro Farnesiano ai Teatini

Dopo il succcesso dei giorni scorsi della Lezione-Concerto e il Saggio finale dei corsi di Propedeutica Musicale, un nuovo appuntamento vede coinvolto il Coro Polifonico Farnesiano, diretto dal Maestro Mario Pigazzini, con il “Concerto di Primavera” che avrà luogo mercoledì 18 maggio alle ore 21 presso la prestigiosa Sala dei Teatini a Piacenza.

L’evento, organizzato dal Coro Farnesiano con la collabrazione del Comune di Piacenza e la Fondazione Piacenza e Vigevano, vuole essere l’occasione per offrire alla cittadinanza una serata all’insegna del canto e della musica e per celebrare insieme l’arrivo della primavera. Protagoniste saranno le voci delle tre formazioni del Coro Farnesiano – Voci Bianche, Voci Giovanili e Voci Miste – che verranno esaltate dall’acustica perfetta della ex – chiesa di San Vincenzo, moderno auditorium ed importante luogo di musica e cultura della nostra città.

Daranno avvio al concerto le Voci Bianche con il “Terzetto delle campane” di Padre Martini francescano, compositore, teorico della musica ed erudito italiano del Settecento. Sarà la volta di tre brani di Wolfgang A. Mozart: “Wiegenlied” (Ninna nanna) per solo, coro di voci bianche e pianoforte, “Alphabet” e “Papagenos Glockenspiel” a cui farà seguito un Canto popolare svizzero “L’inverno è passato”. Di compositori anglosassoni verranno eseguiti una commovente benedizione della tradizione irlandese, “Irish Blessing” musicata con semplicità e bellezza dall’inglese Bob Chilcott, l’inno “Let all the world in every corner sing” di Malcom Archer per concludere, di John Rutter l’inno “For the beauty”: un canto di ringraziamento al Signore “Per la bellezza della terra, per la bellezza dei cieli, per la bellezza di ogni ora del giorno e della notte“

Verrà lasciato quindi spazio al Coro Giovanile che eseguirà “Remember me” – per coro femminile e pianoforte del compositore inglese contemporaneo Bob Chilcott, che ha raggiunto, negli anni recenti, fama a livello internazionale nel campo della musica corale. Del compositore bulgaro del XX secolo Dimitrov Petrov verrà eseguita “Hey moon” per coro femminile a tre voci a cui farà seguito un madrigale di Anton Paan “Nunta in Cana Galilei”. Infine, verrà eseguito, di un autore sconosciuto, un canto folkloristico inglese “The water of Tyne” per coro femminile e pianoforte.

Il concerto prosegue con il Coro Misto che eseguirà quattro Lieder del compositore romantico Felix Mendelssohn Bartholdy: “Abschied vom Walde”- Addio alla foresta; “Ruhethal” – Valle di riposo – “Die Primel” – La primula e “Morgengebet” Preghiera del mattino. Una preghiera verrà dedicata anche alla Vergine Maria con il “Bogoroditze Djevo” di Sergej Rachmaninov. Di diversa atmosfera il canto di Bruno Bettinelli che riprende le antiche forme della canzonetta “Già mi trovai di maggio” il cui testo è tratto dall’Orlando Innamorato del 1495. Verrà quindi eseguito l’ “Agnus Dei” del compositore statunitense Samuel Baber. Inizialmente composto per Quartetto per archi, nel 1968, fu adattato per coro misto a otto voci sul testo dell’Agnus Dei, consacrando definitivamente in tutti i sensi la partitura attraverso il sigillo dell’invocazione al Salvatore.

Al termine del concerto le tre formazioni si uniranno per eseguire insieme il canto “Da Pacem Domine” – “Date la pace, Signore, ai nostri giorni”: un canto di lode e di preghiera al Signore per la pace nel mondo in questi giorni difficili. Accompagna al pianoforte Giacomo Volpe, l’ingresso al concerto è gratuito.