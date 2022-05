Consegnata a Michele Pertusi la targa “Flaviano Labò”

La 26esima edizione della Targa “Flaviano Labò” è stata assegnata al celebre cantante basso Michele Pertusi nel corso di una simpatica e signorile cerimonia seguita da un apprezzabile concerto con protagonisti due giovani promettenti, ma già affermati, cantanti quali la soprano Leonora Tess ed il tenore Antonio Mandrillo.

L’elegante Giuliana Biagiotti, presidentessa del Club Amici Della Lirica, nella splendida Sala dei Teatini, divenuto l’autentico museo della lirica, ha fatto gli onori di casa salutando autorevoli ospiti come l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi, la direttrice artistica della Fondazione Teatri Piacenza, d.ssa Cristina Ferrari, il cantante Mattia Denti ed altri conosciuti personaggi del mondo lirico. Biagiotti ha ricordato la figura di Flaviano Labò, citandone le doti artistiche e, soprattutto, umane e come fosse legato alla famiglia che lasciò per sempre il 13 febbraio del 1991 quando, all’età di 64 anni fu vittima di un tragico incidente stradale.

Labò è stato poi al centro dell’intervista che la giornalista Eleonora Bagarotti ha effettuato al premiato Michele Pertusi, ricordandone le origini parmensi ed i successi in tutti i teatri del mondo (presto farà la sua centesima recital al Mertropolitan di New York!), riconoscimenti che lo collocano tra i più grandi interpreti della storia della lirica. Pertusi, con la consueta modestia e simpatia, ha conquistato l’auditorio ricordando l’amicizia che lo legava al cantante piacentino i cui grandi meriti non sono stati adeguatamente riconosciuti, perchè ”Flaviano merita di stare in compagnia dei più grandi cantanti di ogni epoca”. Quindi aggiunge un particolare inedito: “L’avevo incontrato mentre stava preparando il Don Carlos e gli dissi che sarei andato a sentirlo alla prova generale, in quanto mi avevano detto che lo fasceva in modo straordinario. Purtroppo non fu possibile, perchè il giorno dopo ebbe il tragico incidente”.

La seconda parte del pomeriggio prevedeva un concerto vocale con protaginiste due giovani (entrambe 27 anni) assai promettenti: la soprano milanese Leonoras Tess ed il tenore tarantino (anche se cresciuto a Parma) Antonio Mandrillo. I due, accompagnati dal sapiente pianista Elio Scaravella, hanno eseguito brani tratti dal Faust di Gounod, dal Don Pasquale di Donizetti, dalle Nozze di Figaro di W.W.A. Mozart e dal Rigoletto di G. Verdi riscuotendo interminabili applausi.

Luigi Carini