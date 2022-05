Croce Rossa, a Piacenza 1.400 operatori “Oltre 37mila persone soccorse, aiutate 500 famiglie”

L’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa. In questa data, che cade il giorno della nascita di Henry Dunant considerato il fondatore del Movimento e Premio Nobel per la Pace, si festeggia il lavoro che svolgono quotidianamente milioni di Volontari e Volontarie della Croce Rossa.

La Croce Rossa è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, nasce grazie a Henry Dunant, uomo d’affari svizzero che, il 24 giugno 1859, andò a Solferino per incontrare l’imperatore di Francia, ma si ritrovò ad essere uno spettatore involontario di una delle più cruente battaglie della storia italiana, la Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, a San Martino e Solferino, sulle colline a sud del Lago di Garda. L’orrendo scontro fu aggravato dall’”inesistenza” della sanità militare. Tutto ciò Henry Dunant lo riportò in un testo “Un Souvenir de Solferino” che fu tradotto in più 20 lingue. Questo portò alla nascita di una squadra di infermieri volontari formati a dovere, che avrebbe dato un contributo fondamentale alla sanità militare, così creando quello che è attualmente il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il quale oggi si estende in 192 Nazioni, grazie al Convegno di Ginevra del 1863.

Quella italiana fu la quinta ad essere fondata e nominata “Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra” il 15 giugno 1864, grazie all’intervento del Comitato dell’Associazione Medica Italiana nella figura del medico milanese Cesare Castiglioni, due mesi prima della firma della Prima Convenzione di Ginevra (8-22 agosto 1864), in cui veniva stabilita la neutralità delle strutture e del personale sanitario.

IL COMITATO DI PIACENZA – Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza fa parte di questa grande realtà il cui fine è l’assistenza sanitaria e sociale. Questo Comitato, nato il 4 maggio 1866, conta circa 1400 soci volontari di cui 617 operano a Piacenza e che costantemente si prestano per la popolazione e le istituzioni, garantendo molti servizi che non trattano solo di emergenza. Al suo interno CRI Piacenza conta 11 Unità Territoriali, più un distaccamento, che copre tutta la provincia della città e sono: Agazzano, Bobbio, Borgonovo VT, Cadeo, Farini, Ottone, Piacenza, Pianello, Piozzano, Podenzano, Rottofreno/S. Nicolò, Distaccamento di Marsaglia. La sede a Piacenza si trova in Viale Malta 5.

I numeri di Croce Rossa Piacenza

– 1 Comitato,

– 11 sedi,

– 1.400 operatori,

– 107 mezzi,

– 2.150.000 km percorsi,

– 37.480 persone soccorse,

– 18.700 trasporti disabili,

– 500 famiglie aiutate,

– 200 incontri con le scuole,

– 1000 servizi CRI per te,

– 480 prestazioni ambulatoriali,

– 1.076 assistenze a manifestazioni varie e sportive,

– 106 servizi di assistenza in supporto alle forze armate.

La struttura organizzativa, rinnovata ogni 4 anni tramite le elezioni del Presidente, è formata attualmente da:

– Presidente: Alessandro Guidotti,

– Vicepresidente: Pilade Cortellazzi,

– Direttore Sanitario: Dott. Antonio Agosti,

– I Membri del Consiglio Direttivo: Pilade Cortellazzi, Rossana Vernizzi, Angelo Zanellotti, Federico Bozzetti (consigliere Giovani),

– I Delegati Aree: Cinzia Maria Vittoria Arcelloni (OS 1 – Salute), Ivana Casotti (OS 2 – Sociale), Michele Gorrini (OS 3 – Emergenza), Gilio Laurenzano (OS 4 – Principi e Valori), Giovanni Buttafava (OS 5 – Giovani), Giorgia Astorri (OS 6 – Sviluppo, Comunicazione e Promozione del Volontariato).

Croce Rossa Italiana oltre ad operare in ambito di primo soccorso ed emergenza, con servizio in ambulanza, collabora a livello internazionale ed all’interno è suddivisa in 6 aree di attività. Inoltre, la CRI di Piacenza ormai da 25 anni si aggiudica l’appalto per i servizi di trasporto disabili, ogni settimana vengono trasportati circa 220 bambini per essere accompagnati nei centri di terapia e circa 30 adulti per essere trasportati in centri di attività lavorative.

Croce Rossa Piacenza opera anche nel rispetto dell’ambiente; infatti, per questi servizi vengono utilizzati mezzi totalmente elettrici.

Cosa fa Croce Rossa Piacenza – Il Comitato di Piacenza interviene in tanti ambiti e un volontario che entra nel grande mondo della Croce Rossa ha la possibilità di svolgere attività nei più disparati settori secondo inclinazioni e interessi personali. I volontari possono svolgere tutte le attività istituzionali dell’Associazione, nel rispetto dello Statuto della C.R.I. ed in linea con gli obiettivi strategici dell’Associazione e con la strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L’associazione si è dotata di un piano strategico che ha individuato 6 obiettivi che guidano il suo operato nella sua interezza.

Le aree di attività corrispondono agli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana:

– Obiettivo Strategico 1: Area della tutela e protezione della salute e della vita,

– Obiettivo Strategico 2: Area del supporto e dell’inclusione sociale,

– Obiettivo Strategico 3: Area della preparazione della comunità e della risposta ad emergenze e disastri,

– Obiettivo Strategico 4: Area della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali, dei Valori Umanitari e della Cooperazione internazionale,

– Obiettivo Strategico 5: Area gioventù

– Obiettivo Strategico 6: Area sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato.

Oltre ai servizi in ambulanza (ordinari e di emergenza) gli obiettivi specifici riguardano la promozione della salute (CRI si impegna a promuovere sostenendo uno stile di vita sano), il primo soccorso, l’informazione e la formazione delle persone a proposito di stili di vita e pratiche di primo soccorso. “Per alleviare le condizioni della persona – spiega l’associazione -, nel Comitato di CRI Piacenza sono attivi gli Operatori del Sorriso, volontari che attraverso tecniche di clownerie aiutano coloro che vivono momenti di disagio e fragilità. Altra attività fondamentale è la preparazione delle comunità a catastrofi naturali e conflitti attraverso incontri informativi assicurando soccorso immediato in caso di emergenze nazionali e internazionali. In caso di calamità, disastri o crisi CRI Piacenza è in grado di garantire una risposta immediata contando su nuclei specifici di logistica, soccorso cinofilo, soccorso in acqua e telecomunicazioni”.

“Essendo la politica dell’Associazione quella di aiutare chiunque, sia in tempo di pace che di guerra, vi è in questo momento soccorso anche in Ucraina. Parte del personale è giunto fuori dal territorio nazionale per prestare soccorso aiutando i civili in difficoltà e fornendo loro strutture, servizi sanitari e assistenza nel territorio piacentino. In linea con il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) vi è l’utilizzo del servizio Restoring Family Links (RFL) che rende possibile il ripristino dei legami famigliari che sono stati interrotti per cause di forza maggiore. Alle persone migranti viene offerto ascolto e accoglienza, indipendentemente dallo status giuridico dei destinatari. Nel 2021, il comitato CRI di Piacenza ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità presso la sede di viale Malta in supporto ai profughi afghani fuggiti dal loro paese, giunti nel Piacentino e ospitati a San Polo”.

“Vengono svolti molti servizi denominati “CRI per Te”, infatti Croce Rossa mette a disposizione un numero verde gratuito (800 065510) per tutti per offrire supporto, informazioni e servizi a chiunque abbia bisogno; nasce per stare vicino a cittadini, volontari e operatori sanitari coinvolti durante i servizi. Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza svolge una vasta gamma di servizi, tra i quali la consegna di farmaci, spesa e beni di prima necessità alle persone anziane fragili o impossibilitate agendo così in modo capillare per aiutare la fascia più debole della popolazione”.

“La sede di Viale Malta dispone di un ambulatorio medico e un ambulatorio infermieristico che offrono servizio ogni giorno, in modo del tutto volontario e professionale a chi necessita. Presso la sede di Croce Rossa Piacenza sono attivi, inoltre, il Corpo delle Infermiere Volontarie o Crocerossine ed il Corpo Militare che dipendono direttamente dal Presidente Nazionale dell’Associazione. Le Crocerossine che, oltre a prestarsi al servizio ordinario presso le Unità CRI e militari, si adoperano a servizio straordinario sia in attività di emergenza civile che militare. Per far fronte al funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, arruola proprio personale che forma un Corpo Volontario, collaboratore delle Forze Armate”.

“Croce Rossa Piacenza punta ad avere una struttura sempre più capillare attraverso lo sviluppo e la comunicazione esterna e interna delle attività di CRI gestendo i Social dell’Associazione al fine di informare la popolazione sulle attività che ogni giorno vengono svolte da tutte le attività delle varie aree; le piattaforme sociale sono: Facebook, Instagram e YouTube. Dal 2021 il sito internet www.cripiacenza.it è stato completamente rinnovato e aggiornato nelle sue sezioni”.