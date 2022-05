Croce Rossa Piacenza premia i suoi volontari: all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’associazione ha consegnato le Croci di Anzianità di Servizio. Ai volontari e ai dipendenti del Comitato Provinciale di Piacenza che, nel corso del loro operato, hanno raggiunto i quindici, venticinque e trentacinque anni di servizio, il Presidente Nazionale Francesco Rocca, su richiesta del Presidente Alessandro Guidotti, ha attribuito agli operatori la relativa Benemerenza di Servizio.

Cardine e fondamento di qualsiasi azione svolta da CRI sono i 7 princìpi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità), che da sempre accompagnano l’operato dei volontari. La cerimonia di conferimento delle Croci di Anzianità di Servizio si è svolta alla presenza di Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, Katia Tarasconi, consigliere regionale, Paolo Mancioppi, assessore comunale, Alessandro Guidotti e Pilade Cortellazzi, rispettivamente presidente e vicepresidente provinciale CRI Piacenza. A fare gli onori di casa Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza & Vigevano.

Tra le fila dei premiati troviamo una figura storica della CRI di Piacenza: Domenico Grassi, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di commissario e presidente provinciale. Grassi festeggia quest’anno i 43 anni all’interno della Croce Rossa Italiana e per questo è stato ricompensato ricevendo la Croce di Anzianità ed Eccellenza di 2ª classe per aver superato i 35 anni di servizio. «Sono entrato a far parte della Croce Rossa nel 1990 – racconta Michele Gorrini, coordinatore Area Emergenza CRI Piacenza – da 32 anni sono nel Comitato di Piacenza e, da sempre, con grande orgoglio indosso la divisa di quella che è l’organizzazione umanitaria più grande e che è presente in tutto il mondo. Sono grato a Croce Rossa perché attraverso i suoi sette princìpi mi ha dato la possibilità di essere vicino a chi soffre, con azioni di sostegno, soccorso, e supporto alle persone più vulnerabili; e posso testimoniare che spesso da queste persone ci si ritorna per stringersi la mano, per uno sguardo che ha il sapore di un sorriso, indipendentemente dal fatto che siano anziani, bambini o gente comune. Ed è questo quello che ritengo essere il miglior riconoscimento quotidiano, ciò che ti da la forza e l’energia a fare sempre più. In tutti questi anni di servizio nella CRI ricordo diverse missioni di supporto alle popolazioni colpite da eventi sismici, alluvioni e altre emergenze sia in campo nazionale che internazionale, momenti che non dimenticherò mai. Croce rossa è la mia seconda casa dove ho avuto la possibilità e la gioia di conoscere tante persone che come me dedicano parte del tempo per aiutare il prossimo».

«Sono entrata nel 2002 – racconta la volontaria Elvira Trotti – Nel corso del tempo mi sono sempre tenuta aggiornata, mi sono da subito appassionata all’area dell’emergenza-urgenza. Mi sono messa sempre a disposizione dell’Associazione e del mio coordinatore Michele Gorrini, ho quindi partecipato attivamente a vari campi di protezione civile, come ad esempio quello di Reggiolo a seguito del terremoto in Emilia e a quello di Farini a seguito dell’esondazione del Nure. Essere volontaria della CRI per me significa sia essere di aiuto sia alle persone che hanno bisogno che esserlo per i miei colleghi, cercando di agevolare i loro compiti e i rispettivi ruoli. Dal 2015 mi è stato affidato l’incarico di essere delegata responsabile della gestione dei turni dei volontari sulle varie ambulanze. Inoltre, mi sono appassionata e ho investito parte del mio tempo per diventare “simulatore”. Anche questo aspetto mi gratifica, in quanto concorro a creare uno scenario quanto più realistico possibile e contribuisco ad essere una di quelle figure utili per coloro che devono sottoporsi alla formazione».

«Sono in Croce Rossa dal 1993 – ricorda il volontario Giuseppe Bernini -. In questi 29 anni ho sempre fatto il volontario sulle ambulanze di emergenza: mi è rimasto impresso un grave incidente avvenuto negli anni ‘90 in via Boselli, circostanza nella quale una persona ha perso la vita e il passeggero rimase ferito assai gravemente. La passione mi ha sempre spinto a mettermi a disposizione dell’Associazione e ho sempre con piacere cercato di aiutare le persone che ho incontrato sulla mia strada, talvolta anche sacrificando del tempo da trascorrere assieme alla mia adorata moglie Milena che sempre mi supporta nelle mie scelte».

I PREMIATI

Benassi Roberto Benito – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Dipendenti

Franchini Delfina – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Dipendenti

Gozzi Franco – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Dipendenti

Travini Stefano – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Dipendenti

Valentini Matteo – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Dipendenti

Amara Moncef – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Barbieri Camillo – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Bombini Domenico – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Casella Silvano – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Casotti Ivana – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Colla Giuseppe – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Cortellazzi Pilade – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

D’Aloisio Massimo – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Delfini Monica – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Donzelli Raffaele – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Donzelli Renzo – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Fugazzi Anna Maria – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Giarrusso Alessandro – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Laurenzano Giulio – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Malfanti Annarita – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Mattiuzzo Andrea – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Molinari Diego – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Picca Claudia – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Russo Pasqualina – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Salvini Gabriele – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Tonani Nicola – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Tramelli Lorenza – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Trotti Elvira – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Vernizzi Rossana – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Vigevani Corrado – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Zacconi Pietro – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Zanni Patrizia – Croce di anzianità per 15 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Bedini Marco – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Bernini Giuseppe – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Campelli Fiorina – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Cervigni Bruna – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Cravedi Maurizio – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Donfrancesco Antonio – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Gorrini Michele – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Grassi Mirco – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Groppi Massimiliano – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Guidotti Alessandro – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Marchesi Maria Teresa – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Mattiuzzo Vittorio – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Mezzadri Enrica – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Morandi Fabio – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Nencioni Alvaro – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Paoletti Moira – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Pifferi Stefania – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Poggi Andrea – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Scotti Federico – Croce di anzianità per 25 anni di servizio nel ruolo dei Volontari

Borgonovi Imelde – Croce di anzianità ed eccellenza di II classe per 35 di servizio nel ruolo dei Volontari

Grassi Domenico – Croce di anzianità ed eccellenza di II classe per 35 di servizio nel ruolo dei Volontari