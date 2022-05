Cugini all’Infrangibile “I cittadini hanno bisogno di sentirsi parte della comunità che vivono”

Comunicato stampa Alternativa per Piacenza

“E’ un posto meraviglioso ma come in tutti i quartieri ci sono magagne da sistemare”. Lo hanno detto i residenti del quartiere Infrangibile che hanno incontrato il candidato sindaco di ApP Stefano Cugini nel tour Zaino in Spalla. Le principali criticità riguardano la manutenzione del verde, dei marciapiedi e la mancanza totale di negozi di vicinato. “Chi deve fare la spesa tutti i giorni – ha fatto presente una residente del quartiere da cinquant’anni – deve andare al supermercato, ma non tutti hanno i mezzi e la forza per farlo, soprattutto a una certa età”.

“Il negozio di vicinato ha una funzione sociale importante – ha risposto Cugini – qui c’è già una presa di coscienza grandissima da parte dei cittadini. Potrebbe essere una buona base di partenza, un quartiere su cui sperimentare il vero senso di comunità. Le persone hanno bisogno di superare l’individualismo che si è fatto isolamento e ancora di più pensiamo che ridare forma ai quartieri sia un’idea vincente. Perché è quello che i cittadini ci hanno chiesto – ha concluso il candidato – potersi chiamare per nome, incontrarsi, prendersi cura insieme del luoghi e decidere di comune accordo le priorità di intervento. Certo non è facile ma il senso civico è un’ottima base di partenza”.