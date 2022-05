Cugini (ApP) a Confindustria “Logistica non è male assoluto, ma così non va”

“Una coscienza ambientale matura e responsabile non può essere oppositrice di un’impresa che lavora in modo maturo e responsabile, e viceversa”. Così il candidato sindaco di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini ha aperto il suo intervento durante il confronto tra candidati organizzato da Confindustria Piacenza.

Il presidente Francesco Rolleri ha portato i candidati a riflettere su vari temi: sviluppo economico, logistica, calo demografico, recupero delle aree dismesse, attenzione alla pianificazione territoriale e alle infrastrutture.

“Occorre parlare di co-sviluppo – ha detto Cugini – enti locali e imprese dovrebbero dialogare non solo nell’immediatezza di una questione ma stabilmente, con una prospettiva, perché l’impresa è un attore di welfare straordinario. Le imprese solide e responsabili devono poter lavorare, l’ente locale deve saper sgravarle dal peso della burocrazia. Per questo abbiamo pensato a un meccanismo di rating per le realtà virtuose”.

“Logistica non è il male assoluto ma così non va. A Piacenza occupa 11mila lavoratori, significa che altrettante famiglie vivono grazie a questa. Serve un modello e Bologna si sta muovendo bene. Pensiamo a un comitato per la logistica etica che metta mano al rispetto dei contratti, alla qualità del lavoro, facendo anche uno screening preventivo di chi si vuole insediare sul territorio.

Per migliorare la qualità della vita dei lavoratori del settore, nel Libro Giallo abbiamo inserito la costruzione di una struttura ricettiva 0-6 anni, anche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Sul tema dell’ospedale Cugini ha ribadito il sì alla nuova struttura e il no all’area di individuazione, ovvero la numero 6 “sbagliata perché sotto la tangenziale, prossima al carcere e su un terreno agricolo improntato alla biodiversità”.

Sul tema delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico e eolico il candidato di ApP ha rilanciato sull’importanza delle comunità energetiche e sul mix di rinnovabili finalizzate e pensate laddove ce n’è veramente necessità. (nota stampa)