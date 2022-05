Cugini (ApP) all’Infrangibile “Ascoltiamo i cittadini”

Prosegue il tour Zaino in Spalla del candidato di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini. Martedì 17 maggio alle 18 e 30 incontrerà i residenti del quartiere Infrangibile ai giardini “Vigili del Fuoco” in via Serravalle Libarna.

“Io sono nato all’Infrangibile – ha detto il candidato Cugini – qui ho frequentato le scuole De Gasperi e Genocchi, ho giocato al campetto con gli amici, la prima discoteca al Maracanà di via Tortona. Oggi il quartiere è profondamente cambiato, in molti lamentano scarsa cura dei luoghi, inciviltà, difficile convivenza. C’è chi chiede recinzioni, chi prova a fare cultura popolare. L’ex Manifattura Tabacchi promette di cambiare volto e vita al quartiere, il Parco della Pertite è una potenzialità ancora inespressa. Vogliamo fare il punto, come sempre con i residenti; perché la politica ascolta, la città parla”.