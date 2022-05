Cultura, Cugini (ApP) “Cartellone unico e variegato e creare un ufficio eventi”

la nota stampa

Inclusività, proattività e generatività: sono i principi su cui Alternativa per Piacenza fonda la sua idea di cultura per la città. Il candidato sindaco Stefano Cugini ha spiegato come rilanciare il settore, priorità e punti qualificanti del programma nel corso del primo confronto con gli altri candidati al Piccolo Museo della Poesia.

“Come prima cosa intendiamo rilanciare la consulta della Cultura dove i vari attori e addetti del settore possano incontrarsi, discutere e confrontarsi per rispondere alla domanda: quale identità vogliamo dare a Piacenza?” ha detto Cugini. “Dobbiamo superare individualismo e competitività a favore di un collettivismo culturale in cui passi la convinzione che “l’intero è più della somma delle singole parti”. Basta differenze di trattamento tra le realtà che operano nel settore solo perché alcune sono meglio introdotte di altre. E poi gli spazi: occorre ripensare non solo quelli fisici ma anche l’idea stessa di inclusività, per offrire a tutti le stesse possibilità”.

“La prima necessità che ha Piacenza in tema di cultura e di arte è che gli addetti del settore si riconoscano come un interlocutore forte, unitario, maturo in quel collettivismo culturale, di cui parlavo, nei confronti dell’amministrazione, perché occorre coprogettare. In concreto – ha spiegato Cugini – nel nostro Libro Giallo abbiamo inserito l’istituzione di un ufficio eventi e la creazione di un cartellone unico in modo da avere un’offerta variegata ma nello stesso tempo unitaria, coesa e strutturata: chi viene a visitare Piacenza sa cosa vedrà, quando e dove. Il cartellone unico permetterà inoltre di avere un mix tra cultura più tradizionalmente intesa e di nicchia, che sono due facce della stessa medaglia”. Un progetto strategico? Ha chiesto il direttore del Museo Massimo Silvotti. “per noi il fil rouge – ha concluso Cugini – è elaborare insieme una “nuova cultura del fare cultura”, invertendo il paradigma per cui l’ente pubblico decide quanti soldi investire e a chi darli: la proposta di offerta dovrà sempre più arrivare dalla base, con annesso un piano di sostenibilità, su cui trovare la sintesi migliore tra pubblico e privato. La nostra è una vera rivoluzione nel senso di dare spazio a sussidiarietà autentica, una sfida impegnativa che speriamo le realtà artistiche e culturali vorranno accettare.”