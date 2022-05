Da Calendasco a Bobbio, il vescovo Adriano in pellegrinaggio sulle tracce di San Colombano

Un po’ di trambusto nella giornata di domenica 29 maggio presso il bar “da Beppe” di Campremoldo Sotto (Gragnano). Oltre agli invitati ad un matrimonio in corso presso la chiesa della frazione, inaspettato è stato l’arrivo di un pellegrino illustre, il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto. Accompagnato da Mauro Steffenini presidente dell’associazione degli Amici di San Colombano e dal Direttore dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi Manuel Ferrari, il vescovo è partito dal Guado di Sigerico sul Comune di Calendasco con l’intenzione di arrivare in tre giorni, percorrendo il Cammino di San Colombano, a Bobbio dove si trova la tomba del santo.

Ad attenderlo al centro di Campremoldo, proprio sotto al cartello, posizionato recentemente, che indica il Cammino, vi era la sindaca di Gragnano Patrizia Calza. Il gruppetto è stato invitato a rifocillarsi presso lo storico locale dove alcune persone hanno riconosciuto il vescovo, che hanno salutato e con cui hanno scattato alcune foto.

Per la sindaca Calza è stata anche l’occasione di scoprire uno spazio molto interessante di proprietà della parrocchia che potrebbe in futuro essere richiesto per ospitare qualche evento culturale. Senza parlare del sogno di una Casa del Pellegrino in loco, se il percorso decollerà e le richieste di ospitalità aumenteranno.