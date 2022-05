Dal ventennio alla Liberazione, a Castell’Arquato i video-racconti di chi “c’era”

A Castell’Arquato, sabato 14 maggio (ore 16) presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà, verrà presentato il progetto dell’Anpi locale “Io c’ero”: una serie di videointerviste alle persone del territorio che vissero in prima persona gli anni del ventennio fascista, della Resistenza e della Liberazione.

“Io c’ero… – commenta Anpi in una nota -. Quante volte lo abbiamo sentito dire dalle persone che hanno vissuto e sofferto quel ventennio, quei venti mesi di Resistenza, la Liberazione ed i primi duri anni post bellici? Quante volte abbiamo sentito qualcuno, timidamente o con veemenza, affrontare il revisionismo storico, se non la becera mistificazione portata avanti da personaggi senza scrupoli, mettendo un punto fermo con un “io c’ero”? Alcuni di noi – spiega Anpi – per mesi hanno raccolto le videotestimonianze di arquatesi che erano solo ragazzi e ragazze in quegli anni, con i loro sogni e il loro modo di vedere la vita, il passato, il presente ed il futuro che il destino metteva nelle loro mani.. Un’opera che, oltre a dare spunto e materiale per questo evento, rappresenta una base di partenza per futuri studi sui tanti temi affrontati nelle interviste, dai più tragici a quelli più ilari, dalla miseria alla rinascita economica, dai Partigiani ai locali squadristi in camicia nera…Perchè loro c’erano e possono parlare”.