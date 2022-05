“Dalla vita politica dopo la Liberazione riflessioni utili per affrontare i problemi del presente”

“Gli ideali ed i protagonisti della Resistenza nella vita politica-amministrativa piacentina dei primi anni dopo la Liberazione”: questo il titolo di una conferenza organizzata da Anpi Piacenza in programma sabato 21 maggio all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Di seguito la presentazione

Nel marzo del 1946 si tennero anche nel piacentino le elezioni dei consigli dei 47 Comuni del tempo, le prime nella storia d’Italia a suffragio elettorale universale femminile e maschile. Dopo 23 anni di fascismo nasceva il nuovo sistema democratico repubblicano. I compiti che avevano di fronte gli amministratori, in specifico nella città di Piacenza, erano enormi: rimediare alle distruzioni della guerra, riattivare le infrastrutture ed i servizi pubblici, soccorrere i senza casa e senza lavoro, dare avvio alle nuove politiche sociali. E furono inizialmente in grande misura gli stessi protagonisti della lotta di Liberazione a misurarsi con tali compiti, con lo spirito unitario di collaborazione che aveva caratterizzato la Resistenza. La maggioranza e la giunta del Comune di Piacenza andavano infatti dal Pci alla Dc e comprendevano esponenti del CLN. Saranno poi i condizionamenti internazionali, la guerra fredda fra due blocchi economico-militari, a determinare anche nelle comunità locali rotture e contrapposizioni politiche. E nelle elezioni politiche del 1953 i vecchi capi partigiani dovettero addirittura scendere ancora in campo per difendere le conquiste sancite dalla Costituzione.

Nel momento in cui si va al rinnovo degli organi politici del comune di Piacenza e di alcuni altri della provincia, l’Anpi propone una rivisitazione di quella fase della vita politica ed amministrativa piacentina, ritenendo che possano esserne tratte riflessioni e spunti utili ad affrontare i problemi del presente. Il tema sarà oggetto della conferenza che si terrà sabato prossimo 21, con inizio alle ore 9,30, nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia, 12. La relazione storica sarà svolta da Romano Repetti, segretario provinciale dell’Anpi, mentre a proporre ai candidati per le elezioni del prossimo 12 giugno alcuni impegni coerenti con i valori dell’antifascismo sarà Alberto Gorra, presidente della Sezione cittadina “Medina Barbattini”.