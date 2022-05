Danilo Anelli confermato Presidente della Famiglia Piasinteina

Il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci della Famiglia Piasinteina, confermano la fiducia al Presidente Danilo Anelli e ne rinnovano il mandato. “Nel segno della continuità e nella condivisione delle linee guida”, l’associazione di via X Giugno, rinnova l’incarico di ‘Razdur’ ad Anelli proprio in occasione del suo venticinquesimo anniversario di presidenza. Una attestazione di stima e di apprezzamento che premiano l’impegno e l’abnegazione nel portare avanti, da un quarto di secolo, i principi e gli intenti dei soci fondatori del sodalizio.

“Le mille difficoltà con le quali si è dovuto confrontare il mondo dell’associazionismo, la più recente e forse non ultima, la pandemia, hanno indotto i vertici di alcune associazioni a decisioni problematiche, mettendo in molti casi a repentaglio la sopravvivenza stessa dei sodalizi – rimarca l’associazione -. La Famiglia Piasinteina, inoltre, lo scorso anno si è fatta carico del trasloco della sede cercando di coinvolgere collaboratori che condividono lo spirito di collaborazione e gratuità, per tenere in vita tutte le attività che negli anni ne hanno contraddistinto l’operato, volto a promuovere e sostenere la storia, le tradizioni, la cultura, la lingua del nostro territorio. Lo sforzo di procedere in questo percorso, trova il proprio cardine, proprio nella conferma di Anelli alla presidenza che resta, ancora una volta, garante di questi principi”.