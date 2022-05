Democrazia e partecipazione, Anpi di Piacenza presenta le proposte ai candidati sindaci

Nell’imminenza degli appuntamenti elettorali è consuetudine dell’Anpi di Piacenza (associazione nazionale partigiani d’Italia) pubblicare un appello al voto, in primo luogo alla partecipazione, ma anche un richiamo all’espressione di un voto coerente con i valori della Resistenza antifascista. Anche in occasione delle comunali 2022, il direttivo della sezione Cittadina Medina Barbattini ha pensato di invitare i candidati alla carica di sindaco ad un’iniziativa di approfondimento storico. Nella quale raccontare l’esperienza delle prime amministrazioni antifasciste sorte all’indomani della fine guerra ed in stretto legame con l’esperienza del CLN. All’incontro verranno presentate ai candidati sindaci e consiglieri comunali alcune proposte concrete dall’Anpi per la prossima amministrazione. L’appuntamento è per sabato 21 maggio alle 9 e 30 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.