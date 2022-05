Diocesi, nuovi incarichi nel servizio per la pastorale giovanile

Diocesi di Piacenza e Bobbio, nuove nomine nel servizio per la pastorale giovanile.

Con atto vescovile datato 13 maggio 2022, infatti, è stato conferito l’incarico di collaboratore ai presbiteri: Don Roberto Ponzini per il Vicariato Comuni di Piacenza e Gossolengo; Don Matteo Di Paola per il Vicariato Val d’ Arda; Don Omar Bonini per il Vicariato Val Nure; Don Valerio Picchioni per il Vicariato Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta; Don Attilio Defendenti per il Vicariato Val Taro e Val Ceno.

Con lo stesso atto, il medesimo incarico è stato conferito ai laici: Costanza Porcari per il Vicariato Comuni di Piacenza e Gossolengo ; Raffaele Malvermi per il Vicariato Val d ‘Arda ; Beatrice Boeri per il Vicariato Val Nure ; Sara Ferrari per il Vicariato Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta ; Filippo Marchetti per il Vicariato Val Tidone : Chiara Dellapina per il Vicariato Val Taro e Val Ceno.