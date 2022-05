Lunedì 2 maggio all’auditorium Sant’Ilario di Piacenza il ministro per le Disabilità Erika Stefani ha illustrato, nel corso di un incontro pubblico, la legge quadro sulla disabilità approvata il 22 dicembre 2021, con particolare attenzione alla tematica dell’inclusione sociale e alle azioni che è necessario intraprendere e sostenere per conseguire appieno tale obiettivo.

“Rappresenta una grande evoluzione – ha spiegato il ministro Stefani ai giornalisti – perché senza toccare i diritti già acquisiti, questa legge introduce importanti novità come il garante delle disabilità, e rappresenta la messa a terra del progetto individuale di vita, oltre alla procedura semplificata per il riconoscimento dell’invalidità. La nuova normativa consente un nuovo approccio alla disabilità, non solo assistenzialistica, ma con pieno riconoscimento dei diritti delle persone disabili”.

Al termine del suo intervento, il ministro Stefani ha sottoscritto, con il sindaco Patrizia Barbieri, il Protocollo relativo alla manifestazione d’interesse per l’attivazione, anche a Piacenza, della Disability Card, tessera di valenza europea che consentirà non solo di sostituire tutti i certificati e la documentazione attestante la condizione di invalidità dei cittadini – sulla base delle procedure gestite da Inps – ma anche di accedere gratuitamente, o a tariffe agevolate, a beni e servizi pubblici. “E’ un importante strumento, che agevola in modo considerevole la vita delle persone disabili” – ha detto il ministro, che nella giornata di domani si recherà in visita presso alcune realtà che si occupano di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Un incontro che cade a ridosso del periodo elettorale, “ma io sono qui – ha sottolineato Stefani – in veste istituzionale, anche se il mio partito (Lega, ndr) sostiene la ricandidatura del sindaco Patrizia Barbieri, perché ha lavorato bene e dimostra una grande attenzione ai temi della disabilità”.