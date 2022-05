Domenica a Spazio 4.0 una giornata dedicata all’arte

Le ragazze e i ragazzi di Associazione 18 30 hanno pensato a qualcosa di speciale per concludere l’iniziativa “cARTElloni, l’arte si fa (per) strada 2022”: domenica 8 maggio, dopo i due fine settimana di visite guidate alla mostra a cielo aperto per Piacenza e ben dieci giorni di affissioni, organizzeranno donARTE Market a Spazio4.0.

Un evento gratuito dedicato agli artisti che hanno partecipato, che avranno l’opportunità di esporre le proprie opere in un mercatino aperto al pubblico dedicato all’arte grafica, illustrativa, fotografica e all’editoria, fino alle 19. L’evento prevede inoltre la premiazione della migliore opera esposta a cARTElloni 2022, attraverso una giuria selezionata e grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza. La giornata sarà dedicata a tutte le età: lo studio Foglie al Vento proporrà un laboratorio dedicato a mamme e figli, in vista dell’approssimarsi della Festa della Mamma con le due giovani e conosciute illustratrici piacentine, Alessandra Santelli e Giulia Pintus: l’adesione è su prenotazione.

Non solo mercato, ma anche street food già dalla mattina, grazie alla presenza del food truck “La Moretta Gipsy”: il menù che proporrà Ilaria Buzzi spazierà dal semplice panino con i salumi piacentini, alle proposte vegane e senza glutine, tra primi piatti e dolci fatti in casa per una pausa, un pranzo o una merenda tutta da gustare. Non meno importante la presenza di un corner bar “sociale”, quello già apparso all’evento Quarto Mercato di Spazio4.0 (evento che tornerà domenica 22 maggio), che per l’intera giornata servirà bevande e piccola caffetteria provenienti da realtà cooperative e da realtà di produzione alternativa.

Tutte le informazioni sono in aggiornamento sui profili social di Associazione Diciottotrenta, sull’evento ufficiale Facebook “donARTE Market, mercato dell’arte”, sul blog ufficiale www.diciottotrenta.it e alla mail cartellonipiacenza@gmail.com. Per il laboratorio di Foglie al vento, è possibile contattare le organizzatrici direttamente in privato, attraverso i loro profili social ufficiali.