Domenica Fratelli d’Italia incontra i residenti delle frazioni

Nota stampa di Fratelli d’Italia

“Fratelli d’Italia c’è, in mezzo alla gente, a testa alta” Il partito di Giorgia Meloni avvia da Domenica 15 Maggio una serie di banchetti per confermare la propria presenza nelle frazioni cittadine. Lo fa iniziando da Borghetto, I Vaccari, Il Capitolo e Mucinasso, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Con i propri candidati intende incontrare i residenti nei centri delle frazioni, mettendosi a disposizione per un confronto e cogliendo l’occasione per divulgare i propri appunti programmatici per il governo della città. Ci troverete sempre in mezzo alla gente, con la voglia di costruire fianco a fianco il futuro di Piacenza.