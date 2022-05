Dopo Barbieri e Tarasconi, ecco il sondaggio di Sforza Fogliani

Dopo Barbieri e Tarasconi, ecco il sondaggio di Corrado Sforza Fogliani. Nell’arco di poche ore, le ultime che consentono la diffusione delle rilevazioni delle intenzioni di voto, il candidato dei Liberali Terzo Polo diffonde l’esito del sondaggio da lui commissionato per le elezioni di Piacenza del 12 giugno. L’indagine, eseguita da Winpoll, mostra alcuni dati discordanti rispetto ai sondaggi già diffusi, come si legge in un tweet dello stesso Sforza Fogliani.

I quesiti posti riguardano la conoscenza degli esponenti politici in campo, e ci si ferma solo a tre dei candidati: Katia Tarasconi (78%), Corrado Sforza Fogliani (95%) Patrizia Barbieri (97%). Sul fronte della fiducia accordata agli esponenti politici, le percentuali sono le seguenti: Katia Tarasconi (67%), Corrado Sforza Fogliani (65%), Patrizia Barbieri (53%). In merito invece alla più dirimente intenzione di voto, le preferenze sono così ripartite: Katia Tarasconi (32%), Corrado Sforza Fogliani (16,9%), Patrizia Barbieri (37,4%), Stefano Cugini (9,9%). E se le percentuali delle candidate Tarasconi e Barbieri cambiano e di parecchio nelle diverse rilevazioni, il dato del candidato di Alternativa per Piacenza resta invece costante, intorno al 10%.