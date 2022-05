Dopo Cannes, Marco Bellocchio nei cinema con il primo atto della serie “Esterno Notte”

Dopo l’anteprima al Festival di Cannes nella sezione “Premiere”, è pronta al debutto nelle sale cinematografiche “Esterno Notte”, la serie tv del regista piacentino Marco Bellocchio sul rapimento e l’assassinio di Aldo Moro nel 1978. La serie uscirà in due capitoli: il primo al cinema da oggi, 18 maggio, e il secondo dal 9 giugno. In autunno Rai 1 la manderà quindi in onda nell’originale formato miniserie tv in tre episodi.

Nel cast della serie prodotta da Rai Fiction Fabrizio Gifuni interpreta lo statista Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse nel 19778, e recitano anche, tra gli altri, Toni Servillo e Margherita Buy. A Marco Bellocchio il festival del cinema di Cannes aveva tributato l’anno scorso la Palma d’Onore alla carriera.