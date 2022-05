“Due lavoratori in nero, attività a rischio sospensione”, l’imprenditore li assume subito

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Piacenza, con la collaborazione dei colleghi del NAS di Parma, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha intensificato i controlli nel settore della ristorazione.

L’attività ispettiva era finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. A Gossolengo, a conclusione dell’attività ispettiva eseguita alcuni giorni fa, il titolare di una attività imprenditoriale è stato sanzionato per aver occupato due lavoratori in nero. L’attività imprenditoriale è stata subito sospesa e sono state elevante sanzioni amministrative pari a circa 10mila euro. La sospensione è stata successivamente revocata a seguito della immediata assunzione dei due lavoratori.

(la nota stampa)