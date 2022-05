E’ battaglia di sondaggi “Tarasconi al 42,9 per cento, Barbieri al 33”

Dopo quello pubblicato dal comitato di Patrizia Barbieri, ecco il sondaggio della contendente alla poltrona di sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi. Il rilevamento realizzato dall’agenzia Piave (che segue fin dall’inizio la campagna della candidata del centrosinistra) vede Tarasconi al comando col 42,9 per cento delle preferenze, a distanza notevole Patrizia Barbieri, ferma al 33 per cento. Segue Stefano Cugini con un lusinghiero 12,1 per cento e Corrado Sforza Fogliani con l’8,7 per cento. Chiudono Maurizio Botti col 2,1 e Samanta Favari con l’1,3 per cento.

Uno scenario diametralmente opposto rispetto a quello prospettato dal sondaggio diffuso poche ore prima da Patrizia Barbieri, che la vedeva nettamente in testa col 48,8 per cento a fronte del 34 per cento di Katia Tarasconi. Due rilevazioni molto distanti tra loro effettuate da agenzie diverse (Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per la Barbieri) sulla base di interviste telefoniche in periodi leggermente diversi: dal 9 al 14 maggio quello targato Tarasconi, mentre quello Barbieri è più recente, relativo al 23-24 maggio.

Quale dei due si avvicina alla realtà? Attendere il 12 giugno è l’unico modo per saperlo. Nelle ultime due settimane che precedono il voto non sarà più possibile pubblicare sondaggi.