Ecco la lista civica a sostegno di Patrizia Barbieri: 32 candidati “Una bella squadra”

Presentazione per la lista civica “Patrizia Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi”. 32 i candidati, età media 46 anni, con capolista Massimo Trespidi che dopo cinque anni all’opposizione rinsalda con Barbieri l’alleanza che li aveva visti al governo della Provincia dal 2009 al 2014. Oltre a Trespidi, in lista figurano i consiglieri comunali uscenti Ivan Chiappa e Francesco Rabboni, oltre agli assessori Chiara Borghini, Jonathan Papamarenghi e Federica Sgorbati. Tra i volti noti anche quello della cantante Gigliana Gilian.

“Ci sono rappresentanti di tanti mondi e tanti settori, giovani, donne, tutti molto motivati e con la convinzione e l’entusiasmo di poter fare qualcosa e di dare un grande contributo – evidenzia Patrizia Barbieri -. Sono persone che mirano alla concretezza, a dare delle risposte: è una bella squadra, sono molto contenta. Domani comunicheremo un numero Whatsapp, un ulteriore canale per facilitare il contatto e raccogliere consigli”.

“Questo è un nuovo inizio dopo anni difficili che Piacenza ha vissuto a causa della pandemia – afferma Trespidi -. Un nuovo inizio per il quale serve il contributo di tutti, fatto di competenza, di professionalità di esperienza e soprattutto di una grande passione civile che “Liberi” mette a disposizione della nuova avventura di questa lista civica. La pandemia ha inciso, ma la possibilità di usufruire adesso dei fondi del Pnrr consente di portare a termine i progetti messi in cantiere in questi anni e di rilanciare nuovi progetti nei settori nevralgici della città. La campagna elettorale deve avere come obiettivo quello di convincere la gente che la politica e l’amministrazione sono una risorsa importante per risolvere i problemi”.

Di seguito i nomi dei candidati

1 – Massimo Trespidi – 61 anni – insegnante, appassionato runner

“Un nuovo inizio attende Piacenza, dopo anni difficili. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza amministrazione per questa nuova sfida, insieme a Patrizia Barbieri”

2 – Chiara Borghini – 40 anni – architetto, classe ’81, anni 40 compiuti. “Credo fermamente che la nostra generazione sia alla soglia di una trasformazione epocale, una trasformazione necessaria che potrà e dovrà essere avviata con competenza e dedizione da parte di chi governa la nostra Città. Credo quindi che il nostro Sindaco durante il secondo mandato possa proseguire in modo virtuoso strade già ad oggi intraprese e altresì possa intraprenderne altre ancora per il bene della nostra Comunità”.

3 – Ivan Chiappa – 48 anni. Perito assicurativo – consigliere comunale uscente

4 – Jonathan Papamarenghi – 38 anni. “Intendo candidarmi, per la prima volta a Piacenza, a sostegno del lavoro di Patrizia Barbieri per continuare il grande impegno della nostra amministrazione sulla cultura, sul turismo e per rendere sempre più attrattiva la nostra città, dove abbiamo dimostrato che attraverso l’arte e la cultura si sono potute innescare importantissime positive ricadute economiche”

5 – Francesco Rabboni – 40 anni – consigliere comunale uscente. Il suo motto: “Passione e coraggio”



6 – Federica Sgorbati. 47 anni. Avvocato

Mi candido per continuare a servire la mia città ed i suoi cittadini più fragili realizzando i progetti di welfare che la pandemia mi ha costretto a riporre in un cassetto.

7 – Giuseppe (Beppe) Sgorbati, 59 anni, cresciuto nell’azienda di famiglia che dal 1946 a Piacenza si occupa di distribuzione per il packaging alimentare. Motociclista, pescatore e calciatore amatoriale, è sempre attento a ciò che lo circonda: da qui la spinta a mettersi in gioco in prima persona per la città di Piacenza.

8 – Andrea Alborghetti- 51 anni. Responsabile dell’area sportiva della FORMEC BIFFI SPA, direttore sportivo del CAI (calcio amatoriale italiano) di Piacenza, presidente di SPORTABILE ASD per l’attività motorio/sportiva di persone con disabilità (nuoto e ginnastica dolce) in collaborazione con associazioni di settore (oltre l’autismo, assofa, ASL).

9 – Matteo Baldini – 31 anni. Manager. Attivo nel mondo dello sport. Molto conosciuto nel panorama del calcio dilettantistico piacentino.

“Dopo diversi anni passati all’estero per un importante multinazionale italiana, decido di tornare e di approcciarmi alla politica. Amo Piacenza e i Piacentini, e voglio dare il mio contributo con le mie competenze e la mia professionalità per continuare il cambiamento iniziato 5 anni fa”.

10 – Gigliana Gilian: nome d’Arte di Gigliana Balestrieri – 66 anni. Musicista, cantante ed attiva nel mondo dello spettacolo ancora attiva seppur già in pensione.

“Invitata a candidarmi sono molto contenta dì far parte di una squadra dì persone che stimo da sempre e con la quale condivido la passione per la cultura e per lo spettacolo e la visione di rilancio della città atraverso a questo”.

11 – Gianluca Brugnoli – 48 anni. Commerciante abbigliamento uomo, da 11 anni presidente di federmoda Piacenza facente capo a confcommercio imprese per l’Italia e vicepresidente in regione della stessa. Da sempre vicino allo sport prima come praticante agonista nella pallacanestro e poi come sponsor di tutte le principali squadre cittadine.

“Mi candido per portare a termine un progetto che è nel cassetto da anni. Un centro commerciale all’aperto, ovvero organizzare e rifare il nostro centro storico. E in generale la nostra sotto il profilo commerciale ed estetico, per lavorare insieme commercio, bar e ristorazione, turismo. Forza”

12 – Camilla Castellani, 41 anni, Ing. Aerospaziale (libero professionista). “Invece di puntare il solito dito contro qualcuno, provo a fare qualcosa in prima persona. Si può essere madre, moglie, lavorare e, perchè no, provare a mettersi in prima linea, aumentando così la partecipazione femminile in politica.

Un pensiero, infine, va a una persona cara che amava la nostra città, che “ci credeva”. Oggi non c’è più ma amo pensare che, da lassù, vedendomi, stia esultando e gridando “Forza Piace!!!” . E dunque, Forza Piace sia! (Nicola Pagani)

13 – Sandro Cavanna, 63 anni medico di medicina generale convenzionato col servizio sanitario. “Credo nei valori della libertà e della tolleranza e voglio impegnarmi per Il miglioramento della mia città”.

14 – Efremovska Gordana – 39 anni – ARREDATRICE D’INTERNI PRESO LUBE CUCINE – PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE DONNE MACEDONI IN ITALIA

“Mi candido come consigliere comunale di Piacenza per poter dare il mio contributo e supporto ai cittadini per un futuro migliore”

15 – Stefania Eleuteri 57 anni Da anni lavora nel sociale con ruoli di coordinamento.

“Con Liberi è iniziato un lavoro 5 anni fa e oggi mi candido per condividere quello che abbiamo pensato per valorizzare ,cambiare e rispondere ai bisogni della nostra bella città”.

16 – Giovanni Forlini 54 anni – Geometra Libero professionista; Passioni e interessi: Volontariato – Tennis – Rollerblades – Bioarchitettura; Lettura: saggistica e giallistica – cucina.

“Credo che l’essere umano, una volta conosciuto sé stesso, tenda a vivere e progredire nella e per la comunità: non riesco a stare distante da un impegno per la gente. Questa Lista Civica può rendermi felice nell’istintivo desiderio che ho di operare per il benessere della collettività”.

17 – Edoardo Fumi: 20 anni, studente di economia in cattolica a piacenza, ex ciclista agonista, nel tempo libero lavoro e vado in moto.

“Ho deciso di candidarmi nella LISTA CIVICA perche sento di dover/poter dare un contributo alla mia città riportando problematiche e punti di vista di un ragazzo di 20 anni che difficilmente sono nell’ottica di un adulto.”

18 – Valentino Lamberti – 34 anni Dipendente ministero difesa.

Ho deciso di candidarmi per la lista civica Liberi, perché voglio dare il mio contributo alla città, una città che considero la mia seconda casa. Con la mia candidatura voglio avvicinare i giovani alla politica, ma soprattutto voglio rappresentare in consiglio comunale tutti i piacentini e non, per migliorare la loro qualità di vita.

19 – Francesco Macrì, 61 anni – avvocato.

“Mi occupo in particolare di tematiche di diritto sportivo, mi piacerebbe potermi occupare di quanto riguarda il mondo dello sport in generale, dalla diffusione della pratica sportiva all’impiantistica della città. Passione e concretezza per la città”

20 – Gautier Marchetti, 21 anni – studente di management per la sostenibilità. Con molte passioni tra cui lo sport. “Amo fare nuove esperienze e mettermi in gioco, soprattutto se devo farlo per la mia città”

21 – Barbara Mazza. 56 anni – Avvocato, docente di diritto.

La mia motivazione: Impegnarmi per piacenza con Patrizia Barbieri Sindaco

22 – Samantha Milanesi 53 anni – docente scuola primaria. Insegnante di danza classica e moderna. Volontaria CRI – Istruttore internazionale di rianimazione cardiopolmonare.

“Mi sono candidata nella lista civica Patrizia Barbieri Sindaco perché amo la mia città e sono convinta che il suo cambiamento possa avvenire dal cambiamento delle persone che la vivono”.

23 – Aldo Naselli – 68 anni pensionato Per molti anni responsabile delle manutenzioni in strutture per anziani.

“Dalla lunga esperienza di esperienza di relazione con il mondo della cura agli anziani ho maturato una sensibilità particolare per i bisogni di chi ha meno sostegni e difese. Per questo da pensionato mi dedico a tempo pieno a collaborare con una ONLUS che segue l’inserimento lavorativo e sociale degli stranieri rifugiati. Ho deciso di candidarmi nella lista civica che sostiene Patrizia Barbieri perché credo che qui sia possibile continuare nell’opera di costruzione che mi interessa, fatta di tenacia, passi concreti e amore al bene comune”.

24 – Antoni Petrov – 45 anni – FONDATORE DELL’AZIENDA METALMECCANICA TGS.sasCOFONDATORE DELLA CHIESA ORTODOSSA MACEDONE “PROHOR PCINSKI DI PIACENZA”

La mia candidatura è partita dalla riflessione dell’art 13 della Costituzione Italiana la quale esprime che:’’ Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge,senza distinzioni di sesso ,di razza, di lingua,di religione ,di opinione politica, di condizioni personali e sociali’’

25 – Fulvia Pilastro, 29 anni, Ingegnere Energetico e Insegnante.

“Ho la voglia di conoscere la politica più da vicino. Ciò che mi ha spinto a mettermi in gioco in questo caso è stata l’opportunità di partecipare con un gruppo civico nel quale ho grande fiducia e la possibilità di intervenire in prima persona per la mia città”.

26 – Roberto Provenzano Forti – 57 anni – Mediatore Familiare – Conduttore Radiofonico e televisivo – Responsabile Vendite Autoingross. Attivo nel mondo della progettazione sociale e della Cultura con Epikurea Aps e RadioRaccontiamoci. “La spinta arriva dalla voglia di mettere in gioco la possibilità di creare cultura diffusa e sostegno alle nuove fragilità non solo per oggi ma con una prospettiva futura. Innovazione comunicazione e progettazione sociale partecipata. Una Piacenza libera dai soliti schemi e libera per tutti“.

27 – Sylvie Rolleri – 43 anni Professione Educatrice

Mi sono candidata, perché credo in determinati valori che sono l ‘ onestà, l ‘uguaglianza, libertà

28 – Antonio Silva – 56 anni – bancario – sposato – Appassionato di fotografia naturalistica e trekking, ha a cuore l’attenzione per l’ambiente. “Dopo le positive esperienze con Massimo Trespidi, che hanno visto la realizzazione del Centro Recupero Animali Selvatici prima e l’approvazione delle linee guida sulla biodiversità poi, sono felice di appoggiare la rielezione di Patrizia Barbieri a Sindaco di Piacenza per portare avanti nuovi importanti progetti a tutela dell’ambiente”.

29 – Davide Struzzola 35 anni – architetto ed insegnante. “Ho ritenuto di candidarmi perché ho notato un allontanamento e di conseguenza una progressiva sfiducia di noi giovani nei confronti della politica e dell’amministrazione e gestione del proprio territorio. Per questo motivo mi sono messo in gioco per meglio conoscere, comprendere e migliorare dall’interno la gestione amministrativa di Piacenza.”

30 – Tortora Gilberth 45 anni, non vedente, campione nazione di danza standard agonistica sportiva.

31 – Trabacchi Valeria, 47 anni; Medico Chirurgo Specialista in Igiene e Medicina e Preventiva

“Mi candido per sostenere attivamente la mia città verso un “nuovo welfare” sempre più inclusivo, partecipativo e innovativo”.

32 – Zarbano Francesco – 46 anni – editore musicale e musicista Il suo motto: “Esserci per Piacenza? Mi piace!”