Ecco la lista Monticelli Attiva, che sostiene la candidatura di Martina Affaticati

Dopo l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Monticelli d’Ongina, Martina Affaticati presenta la lista civica Monticelli Attiva, che la sostiene in vista delle prossime elezioni del 12 giugno.

Come si legge in una nota inviata in redazione, la lista “nasce da un percorso civico di partecipazione durato mesi in cui decine di monticellesi hanno studiato il territorio, ascoltato le necessità delle persone e individuato le proposte per rendere Monticelli più attiva e più vicina ai cittadini”. “Siamo un gruppo di Monticellesi uniti dall’idea che il nostro paese meriti di più, che possa essere un paese attivo, in cui visia attenzione per tutti – afferma Martina Affaticati -. Dai giovani agli anziani, con uno sguardo più vicino al sociale, alle esigenze della scuola e al futuro dei bambini che saranno i futuri cittadini. Proprio pensando a loro vogliamo impegnarci per l’ambiente, per creare un futuro migliore in cui vivere e lavorare”.

“Dallo studio emerge infatti l’immagine di un paese molto lontano dalle promesse fatte nelle scorse elezioni, con Monticelli in forte difficoltà e con una spiccata propensione a isolarsi, facendo perdere ai monticellesi varie possibilità nel corso degli ultimi anni. In un paese attivo come quello che stiamo progettando vogliamo ricreare una rete tra il comune e le altre istituzioni: sono tante le occasioni perse e a farne le spese sono stati gli abitanti di Monticelli. Un paese più attivo e più vicino alle persone darà risposta alle necessità sia del capoluogo che delle frazioni”.

La candidata sindaco sarà affiancata da una rappresentanza giovane, con un’età media di 42 anni e una componente femminile al 50%.

Ecco la lista dei candidati consiglieri:

– Matteo Agnelliti, 28 anni

– Filippo Antozzi, 53 anni

– Angelo Boschi, 53 anni

– Lucio Burgazzi, 49 anni

– Laura Cattadori, 59 anni

– Lorena Martani, 50 anni

– Sonia Massari, 65 anni

– Chiara Nolli, 28 anni

– Elena Pradetto De Bai, 34 anni

– Antonio Saraconi, 69 anni

– Davide Tosoni, 41 anni

– Elena Villa, 35 anni

La presentazione ufficiale della lista si terrà il prossimo 17 maggio dalle ore 19 presso l’Agriturismo Bassanine di Fogarole. Sarà organizzato un apericena di autofinanziamento e per l’occasione sarà possibile conoscere i candidati e il programma di Monticelli Attiva. L’evento è aperto a tutti e il contributo di autofinanziamento è di 30 euro. Le prenotazioni si effettuano al n° 329.2123508 entro sabato 14 maggio. “Aspettiamo ogni cittadino per ascoltare le idee di tutti. Facciamo diventare insieme Monticelli un

paese attivo e vivo, per tutti” – conclude la candidata sindaco. Altri incontri verranno organizzati nelle frazioni e anche sui canali social. È possibile seguire la lista sulla pagina Facebook “Monticelli Attiva” e sul profilo Instagram di Martina Affaticati

@martina.affaticati.

Chi è Martina Affaticati: Sono Martina Affaticati, ho 36 anni e sono candidata sindaco di Monticelli per la lista civica MONTICELLI ATTIVA. Sono nata e cresciuta in questo territorio: prima i miei nonni, dopo i miei genitori mi hanno trasmesso l’amore per il nostro paese grazie al loro impegno e la loro fatica nella gestione delle attività di famiglia, tra i campi, il Po e le botteghe di paese. Il nonno Giovanni, detto Jani era un falegname, poi ha gestito un negozio di alimentari, mentre la nonna Silvana aveva una merceria. Anche la mamma continua la tradizione prima con il Bar Trattoria Antonella a San Nazzaro, poi con il Bar a Monticelli. A San Nazzaro ho frequentato le scuole elementari e l’oratorio, mentre per le medie ogni giorno salivo sul pulmino che portava i bambini delle frazioni a Monticelli. Sono laureata in economia e nelle mie esperienze lavorative, sia qui in provincia sia a Milano, ho imparato cosa significa lavorare duramente per raggiungere obiettivi ambiziosi, impegnandosi ogni giorno a fianco delle persone. Sono una “sarachèra doc”, così come vengono chiamati gli abitanti di San Nazzaro, con lo sguardo rivolto verso il futuro di tutto il paese e delle sue frazioni. Negli ultimi anni mi sono impegnata per il mio comune dedicandomi in particolare alle iniziative legate alle politiche giovanili, collaborando con i ragazzi dell’Associazione Eppursimuove per la realizzazione dell’omonima rassegna musicale e organizzando due progetti Erasmus che hanno consentito ai ragazzi di Monticelli di fare un’esperienza unica con altri ragazzi europei.