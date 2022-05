Ecco Tonale, il suv del rilancio Alfa Romeo. Anteprima a Piacenza

In attesa dell’arrivo nei concessionari, ormai imminente, lo show-room di Autoingros in via Maculani a Piacenza ha ospitato la presentazione in anteprima della nuova – e attesissima – Alfa Romeo Tonale, C-Suv chiamato a rafforzare il rilancio della Casa del Biscione.

Una vettura – al cui sviluppo ha fornito un importante contributo il giovane piacentino Daniele Zanrei, apprezzato interior car designer tragicamente scomparso lo scorso anno insieme alla fidanzata Sonia, dalle dimensioni compatte – lunghezza 4.53 metri, larghezza 1.84 m e altezza 1.6 m – che a livello di stile si propone come punto d’incontro tra la storia gloriosa del marchio e l’anticipazione del futuro. Ecco quindi la “GT Line” che corre dal posteriore sino al proiettore anteriore rievocando le forme della Giulia GT e alternandosi con i volumi pieni ed eleganti, che richiamano vetture iconiche come l’8C Competizione.

Sul frontale campeggiano il “Trilobo” e lo “Scudetto” Alfa Romeo, che funge da punto di forza centrale, mentre il dinamismo della vettura si evince anche dal lunotto posteriore avvolgente. Anche la fanaleria anteriore “3+3” con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix richiama la SZ Zagato o il concept Proteo; le luci posteriori presentano gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge completamente il lato posteriore della vettura.

“Tonale – presenta la vettura Mattia Lapertosa, direttore di Autoingros Piacenza – segna per Alfa Romeo l’inizio di una nuova era in particolare sotto tre aspetti: la digitalizzazione, con note tecnologiche mai viste prima su un’Alfa, la linea e il design, che prendono spunto da modelli precedenti ma totalmente rivisti in chiave moderna, e l’elettrificazione, visto che si tratta della prima vettura in 111 anni di storia del marchio con un motore ibrido”.

Quattro gli allestimenti (Super, Sprint, Ti e Veloce), oltre all’edizione di lancio “Speciale”. Tonale è ordinabile nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV sulle versioni Super e Sprint o 160 CV disponibili su Ti e Veloce, entrambi abbinati alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1). Questi motori sono anche ordinabili nell’allestimento di lancio “Speciale”. Sono poi previste la 1.6 diesel da 131 CV, oltre ad una versione Plug-in da 275 CV.

Tra le caratteristiche della vettura – che nei giorni scorsi si è aggiudicata la XV edizione del premio automobilistico “Auto Più Bella del Web“, promosso da Infomotori.com -, l’implementazione della tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), novità assoluta nel panorama automotive, che vede Alfa Romeo primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT all’auto. “La tecnologia – spiega Alfa Romeo – si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita della vettura. Certificazione che può essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento del veicolo, supportandone di conseguenza il valore residuo”.