Elezioni Bettola, Paolo Negri “Promozione delle eccellenze del territorio per tornare a crescere”

Si avvicina la data di domenica 12 giugno. Quel giorno, in cinque comuni della provincia di Piacenza, si terranno le elezioni amministrative congiuntamente ai referendum sulla giustizia.

L’attenzione per l’elezione del nuovo sindaco sarà focalizzata, giocoforza, su Piacenza – l’unico sopra i 15mila abitanti e in cui esiste la possibilità del ballottaggio, fissato per il 26 giugno – ma le urne saranno aperte anche in altri importanti centri del territorio: Bettola, Carpaneto Piacentino, Villanova d’Arda e Monticelli d’Ongina. Oggi conosciamo meglio Paolo Negri, sindaco uscente e di nuovo in corsa per le elezioni del 12 giugno.

Quali sono le sue precedenti esperienze amministrative?

Sindaco di Bettola dal 2017 al 2022.

Perché ha deciso di ricandidarsi?

In primo luogo ho scelto di ricandidarmi perchè amo il mio paese e desidero continuare a dedicare il mio tempo alla mia comunità. In secondo luogo perchè vorrei portare a termine il percorso amministrativo e le progettualità avviate in questi cinque anni.

Qualora venisse eletto, quale è il progetto che sogna di realizzare nel prossimo mandato?

La mia azione amministrativa sarà orientata a favorire, innanzitutto, la crescita economica del paese attraverso una maggiore promozione delle sue eccellenze, un potenziamento dei servizi esistenti e l’introduzione di ulteriori finalizzati a favorire l’insediamento di nuove famiglie e, ove possibile, la crescita occupazionale. Se dovessi individuare un progetto concreto su cui la nuova amministrazione intenderà lavorare nei prossimi cinque anni indicherei sicuramente la riqualificazione delle aree spondali del torrente Nure con particolare attenzione a tutta la zona del centro sportivo, utilizzando anche quegli strumenti amministrativi che il redigendo nuovo PUG ci metterà a disposizione.

Come esce il suo Comune dal periodo pandemico? Su quali pilastri focalizzarsi per ripartire?

Premesso che ad oggi non possiamo ancora dire di aver completamente superato il periodo pandemico, l’eredità che il Covid ha lasciato al nostro territorio è certamente pesante. In particolare, Bettola ha subito un forte calo demografico che ha accentuato il trend già negativo, che caratterizza da anni il nostro territorio e, in generale, tutto l’Appennino e non solo. La ripartenza dovrà essere caratterizzata da investimenti e progetti volti a favorire la crescita economica sfruttando nel migliore dei modi le opportunità che il PNRR mette a disposizione.

Quali opportunità per il vostro Comune dal Pnrr?

Abbiamo già partecipato, sia in forma singola che associata, ad alcuni bandi già pubblicati (riferiti ai borghi storici, allo sport….) e saremo particolarmente attenti a cogliere tutte le possibilità che quelli futuri ci metteranno a disposizione per realizzare le nostre linee programmatiche.