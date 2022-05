Elezioni Carpaneto, Patrizia De Micheli “Verde e piste ciclabili per un paese più vivibile”

Conto alla rovescia in cinque comuni della provincia di Piacenza dove, domenica 12 giugno, si terranno le elezioni amministrative congiuntamente ai referendum sulla giustizia.

Oltre al capoluogo Piacenza, urne aperte anche in altri importanti centri del territorio: Bettola, Carpaneto Piacentino, Villanova d’Arda e Monticelli d’Ongina. Oggi conosciamo meglio Patrizia de Micheli, candidata sindaco a Carpaneto con la lista civica “Noi di Carpaneto”, impegnata in una sfida elettorale a tre con il primo cittadino uscente Andrea Arfani e Ferdinando Sidoli.

Quali sono le sue precedenti esperienze amministrative?

Non ho esperienze amministrative, mi candido per la prima volta. Non sono mai stata neanche in liste elettorali.

Perché ha deciso di candidarsi?

Ho deciso di candidarmi dopo un percorso che ho fatto con un gruppo di persone di Carpaneto, che è durato otto mesi, in cui abbiamo approfondito gli aspetti principali del nostro paese. Da quest’esperienza è nata la lista. È stato un percorso partecipato, che abbiamo via via allargato come persone e come argomenti.

Qualora venisse eletta, quale è il progetto che sogna di realizzare nel prossimo mandato?

Sicuramente il Parco Naturalistico del Vezzeno, piste ciclabili che possano rendere veramente il nostro paese più vivibile da tutti i punti di vista, e soprattutto un grosso impegno sul tema della Casa della Salute.

Come esce il suo Comune dal periodo pandemico? Su quali pilastri focalizzarsi per ripartire?

Come credo tutti i comuni del nostro Paese, anche Carpaneto esce molto ferito per le perdite che ci sono state, ma anche per la sofferenza e la paura che ha generato in tutti noi. Il nostro programma si fonda soprattutto sulla partecipazione: vogliamo ripartire dal creare comunità, legami, relazioni con le persone. Questo sarà il filo conduttore di tutta la nostra campagna elettorale e del nostro mandato.

Quali opportunità per il vostro Comune dal Pnrr?

Per le nuove tranche del Pnrr spero di poter puntare molto sull’avere contributi per le piste ciclabili e per aumentare il verde.