Elezioni, Federico Amico (Emilia Romagna Coraggiosa) a Piacenza

Questa sera, lunedì 16 maggio alle ore 18 presso la serra di palazzo Ghizzoni Nasalli (via Gregorio X, n°9) è previsto un incontro con Federico Amico Consigliere Regionale di Emilia-Romagna Coraggiosa e Presidente della Commissione per la Parità e per i diritti delle persone e i candidati di Piacenza Coraggiosa, ecologista e solidale dialogheranno con lui su questi temi.